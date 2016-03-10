رجل أعمال سعودي يطالب المواطنين على التلفزيون بعدم شتمه لتشغيله نظام “ساهر”

طالب رجل أعمال سعودي شهير من مواطنيه في المملكة بعدم شتمه لأنه مجرد مشغل من أصل ثلاثة لنظام “ساهر” المروري في المملكة التي تسجل نسباً مرتفعة في حوادث المرور.

وقالت صحيفة “الرياض” السعودية إنه خلال استضافته ببرنامج “صناع النجاح” على قناة “روتانا خليجية” مساء الثلاثاء، قال رجل الأعمال صالح كامل، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجالس الغرف الإسلامية، إن نظام “ساهر” ليس ملكاً له وإنه يتبع وزارة الداخلية، وهو مجرد مشغل له، بجانب مشغلين آخرين هما إبراهيم أفندي ومحمد العيسائي.

وقال صالح كامل، الذي يعمل في عدة مجالات أبرزها المصارف والإعلام، إن نظام “ساهر” سيُطرح في مناقصة قريباً جداً، لانتهاء مدة التشغيل، داعياً في نفس الوقت معارضي “ساهر” المروري إلى التوقف عن سبه وشتمه.

وأضاف أن “نظام ساهر تابع لوزارة الداخلية وأنا مجرد مشغل له أو مقاول”، مستغرباً أنه رغم وجود مشغلين اثنين معه، هما إبراهيم أفندي ومحمد العيسائي، فإنه لا يُشتم أو يُسب إلا هو، متهكما بأنه يستحق جزءا من أرباحهما “بدل شتيمة”. مؤكداً أن مدة تشغيلهم للنظام انتهت، وأنه سيطرح في مناقصة، قائلاً “ربما يذهب إلى أحد غيري”.

وخاطب المستائين من “ساهر” بـ إن “النظام يطلب منك فقط الالتزام بسرعة محددة، فلماذا تسرع مخاطراً بحياتك وحياة الآخرين؟ ولماذا لا تُؤدب ولدك أو سائقك الذي تسبب لك في الغرامة بدلاً من شتيمة صالح كامل؟”، منوهاً إلى أن الإحصاءات جميعاً – وفقاً له – تشير إلى انخفاض أعداد الحوادث وأعداد القتلى والمصابين جراء السرعة بالمملكة بعد تطبيق النظام، متسائلاً “أليس هذا جيداً؟”.

وأضاف أن “هذا النظام لا يخصنا وحدنا، فهو موجود بالعالم أجمع، وعموماً لكل من يشتم صالح كامل أبشركم ساهر نازل مناقصة، فلا داعي لسب صالح كامل، ومن يريد النزول إلى المناقصة فليتفضل”.

و”ساهر” نظام لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية في السعودية التي تسجل معدلات مرتفعة عالمياً في عدد قتلى حوادث السير.

ويشتكي بعض سائقو المركبات من نظام “ساهر”، الذي تم إطلاقه في المدن السعودية تباعاً، بسبب قيمة المخالفات “المرتفعة” التي يحررها النظام في حق المخالفين. إلا أنه وفقاً لتصريحات مسؤولين، أسهم “ساهر” في خفض الحوادث المرورية في السعودية بنسبة 21 بالمائة والوفيات بنسبة 38 بالمائة منذ تطبيقه العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه 2009.