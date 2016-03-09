مطار أبوظبي الدولي يعيد رحلاته إلى شكلها الطبيعي

أعلن مطار أبوظبي الدولي، قبل قليل، عن عودة سير عمليات الرحلات إلى شكلها الطبيعي.

وفي بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قالت الشركة المشغلة لمطار أبوظبي الدولي “يرجى من السادة المسافرين الكرام التأكد من مواعيد رحلاتهم من خلال الاتصال بشركات الطيران قبل التوجه إلى المطار”.

وكان مطار أبوظبي الدولي قد علق، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، رحلاته الجوية بدءاً من اليوم حتى إشعار آخر بسبب سوء الأحوال الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشهد دولة الإمارات، منذ صباح يوم الأربعاء، هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية.