دبي: سائق سيارة الفيراري كان مخمورا وقاد سيارته بسرعة 140 كم بالساعة

أكد صلاح بو فروشة المحامي العام رئيس نيابة السير والمرور أن التحقيقات أثبتت أن كل ركاب سيارة الفيراري الأربعة الذين لقوا مصرعهم في انشطار السيارة في الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي، كانوا مخمورين. و أن سائق السيارة كان يقودها بسرعة 140 كم بالساعة وهو في منطقة لا يتجاوز حد السرعة فيها 60 كم.

(صورة نشرتها شبكة http://www.cbc.ca الكندية لـ جيمس بورتوندو سائق الفيراري التي تحطمت في الحادث)

ويقول بروفروشة إن كاميرات المراقبة تظهر خروج الأربعة من فندق قريب عند منتصف الليل وبعد 10 دقائق صدمت السيارة حافةالرصيف بسرعة عالية، وطارت إحدى راكبات السيارة في الهواء لمسافة 150 مترا فيما ارتمت الثانية من السيارة على عمود كهرباء أدى إلى انشطار جسدها إلى نصفين، وكانت السيارة قد ضربت عمود الكهرباء وانشطرت إلى قسمين أيضا في الحادث المروعة بحسب المحامي العام بو فروشة، الذي أضاف أن السيارة ذات المقعدين كان فيها 4 ركاب، وكانت الفتاتان تجلسان على مقعد الراكب الجانبي فيما جلس الشخص الثالث بين المقعدين.

(صورة الملاكم الكندي التي نشرها على «إنستغرام» معلقا أنه وصل لتوه إلى دبي وسيقود سيارة فيراري وأنه لن يسرع! من حساب باسم travelwithcody )

وتم تحديد هوية سائق السيارة وهو كندي اسمه جيمس بورتوندو وعمره 27 عاما وهو ابن عم الملاكم الكندي كودي نكسون الذي توفي لدى وصوله لمستشفى راشد. وأظهرت الفحص الشرعي أن الأربعة كانوا تحت تأثير الكحول. وأضاف بأن الاصطدام أدى لقزف نكسون من السيارة لمسافة 200 متر قبل أن يسقط على الأرض. وتم تحديد هوية الفتاتين وهما فكتوريا مكغراث التي نجت من تفجيرات بوسطن سنة 2013 والتي لقيت حتفها مع زميلتها البورتوريكية بريسيلا توريز بحسب صحيفة سفن ديز.

(صورة الملاكم الكندي كودي نكسون الذي قتل في الحادث)

وكان مدير الإدارة العامة للمرور العقيد سيف مهير المزروعي تحدث لصحيفة الإمارات اليوم وأوضح أن سرعة شارع السرايات الذي شهد الحادث 60 كيلومتراً في الساعة، وحسب المعاينة الأولية رجح خبراء تخطيط حوادث السير أن سائق المركبة كان يقود بسرعة جنونية، أدت إلى تحطم السيارة بهذا الشكل وانشطارها وتعرضها لحريق بعد ذلك، فضلاً أن هذا الطراز من سيارات «فيراري» يحوي مقعدين، لكن وجود أربعة أشخاص به يخل بمعايير السلامة.

(صورة فكتوريا مكغراث التي نجت من تفجيرات بوسطن سنة 2013 وقتلت في حادث الفيراري الصفراء)

ولفت إلى أن المركبة التي تعرضت للحادث تابعة لإحدى شركات الإيجار، ويرجح أن ركابها زائرون وليسوا مقيمين، إذ تبلغ قيمة استئجارها 4000 درهم في اليوم، مؤكداً أن بعض السائقين يعتقدون أن فخامة المركبة يحميها من الحوادث، لكن هذا اعتقاد خاطئ ويؤدي إلى عواقب وخيمة لأن أي مركبة مهما زاد ثمنها تسير على هواء بمجرد تجاوز سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة. وأفاد بأن وجود أربعة أشخاص في المركبة الرياضية يعني ألا أحد منهم كان يربط حزام الأمان ما أدى إلى اندفاعهم بسرعة السيارة نفسها خارجها، ووفاتهم على الفور.