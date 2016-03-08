16.85 مليار دولار حجم سوق قطع غيار السيارات في المنطقة العربية بحلول 2020

يشهد سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا معدلات نمو رائعة وهو ما يجذب لاعبي خدمات المركبات الدوليين للاستفادة من هذا النمو من خلال تعزيز حضورهم على مستوى المنطقة.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إن ذلك يتجلى من خلال إقبال المصنعين والموردين الدوليين لمنتجات ومعدات خدمات المركبات على أوتوميكانيكا دبي 2016- أبرز معرض تجاري دولي لصناعة خدمات المركبات في المنطقة.

وهناك أعداد كبيرة من أبرز علامات خدمات المركبات تؤسس حضورها في المنطقة أو تدرس ذلك، وذلك بفضل فرص الأعمال الإيجابية التي تزخر بها المنطقة.

وتفيد شركة فروست آند سوليفان الرائدة للأبحاث التحليلية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستواصل مكانتها بين القوى الرئيسية المحركة لسوق خدمات المركبات العالمي، حيث يُتوقع أن يصل حجم الطلب على قطع غيار السيارات إلى 16.85 مليار دولار بحلول 2020 مقابل 9.5 مليار دولار في 2013.

ويعتمد هذا الارتفاع في الطلب على عوامل مختلفة من أهمها التوسع الحضري المتسارع وتنامي مشاريع تطوير البنية التحتية والصناعية في الاقتصادات المتنامية على مستوى المنطقة.

وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط الشركة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي “تعد منطقة الشرق الأوسط الآن واحدة من أهم أسواق خدمات المركبات في العالم وذلك بفضل مستويات الدخل المرتفعة والرغبة في اقتناء المركبات عالية الجودة”.

وتابع “هناك مزايا كثيرة لتكوين قاعدة في المنطقة ومنها أنها تمكّن الشركة من التعرف بشكل أفضل ومن ثم تلبية حاجات العملاء في المنطقة”.

يوبحسب البيان، يتطلع الكثيرون إلى تعزيز حضورهم الإقليمي ومنهم أسماء معروفة وعدد من اللاعبين الجدد يحرصون جميعا على التفاعل من عدد كبير من التجار في أوتوميكانيكا دبي 2016.

وتستعرض شركة “ترادنج أنتربرايزس” علامتها الرئيسية “موبار”، وخط منتجاتها الجديد “ماجنيتي ماريلي”، وقال محمد مكتري، الميدر الإداري في الشركة “رغم حالة التباطؤ التي يشهدها سوق خدمات المركبات التي بدأت بعد الصراع في أوكرانيا عقب قضية شبه جزيرة القرم وانخفاض أسعار النفط، نتوقع مضاعفة حجم إعادة الصادرات في 2017 مقارنة بـ 2015”.

وتمثل “سنترال ترادنج كومباني” أكثر من 25 من علامات المركبات الرائدة في الإمارات ومنها: ميشلين تايرز، كورموران تايرز، كاسترول لوربريكانتس، ألوكا ألومنيوم ويلز، FB باتريز، بيكون باترير،، باروكليم باتريز، فورش جاراج للمنتجات الاستهلاكية والكيماويات، هنكل، ديوالت، أكسبيرت، طلاءات إعادة تشطيب المركبات مثل أكزونوبيل (ديناكوت وليزونيل)، نبيون باينتس، تيربو، أنوكالر وCTC للأصباغ، الفا بيتا ماسكنج تابس، NO-H2O لغسيل السيارات بدون ماء، إضافة إلى شبكة Tyreplus لمراكز الخدمات.

وفي أوتوميكانيكا دبي 2016، تركز الشركة على إطارات Pilot Sport 4 من ميشلين التي تقدم مستويات أروع من الراحة، الأداء والسلامة. كما ستقدم سنترال تريدنج كومباني علامتها NO-H2O من أنظمة غسيل السيارات بدون ماء.

وتصنع NO-H2O من تركيبة مقاومة للخدوش تطري الجسيمات الترابية. تحتوي على شحنة إيجابية في المنتج مع الشحن السلبية من قماش ميكروفيبر ومن ثم تطري التراب الذي يزيله القماش لينتج شكلا لامعا يتميز عن أي منتج آخر لغسيل السيارات متوفر حالياً.

كما تستعرض شركة Spheros، المصنع الرائد لأنظمة تكييف الهواء والتدفئة للحافلات، تستعرض نظام Revo Global AC الجديد للحافلات ووحدات تبريد المقطورات في السوق الإقليمي.

وقال باول راينر هوفمان، المدير الإداري في Spheros الشرق الأوسط “يتيح لنا أوتوميكانيكا دبي فرصة التواصل مع قطاع عريض من التجار من حول المنطقة ومن المهم جدا بالنسبة لنا توضيع فعالية أنظمتنا. منطقة الشرق الأوسط تمثل سوقا في غاية الأهمية بالنسبة لنا حيث تنص اللوائح على وجوب تركيب أنظمة تكييف الهواء في كل الحافلات في الإمارات”.

ويعد أوتوميكانيكا دبي 2016 أكبر معرض تجاري لخدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من ألفي عارض من 60 دولة ومن المقرر إقامته في الفترة من 8 – 10 مايو/أيار في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وفي 2015، شارك في أوتوميكانيكا دبي 1,882 عارضاً من 59 دولة، وزاره 30,365 زائرا من 134 دولة –53 بالمئة منهم من خارج الإمارات. وتأكدت الأهمية الدولية التي يتحلى بها معرض الأيام الثلاث بمشاركة 21 من الأجنحة الدولية و38 من الرابطات التجارية الدولية، فيما تبلغ نسبة العارضين من خارج الإمارات 88 بالمئة.

ويركز أوتوميكانيكا دبي 2016 في دورته الرابعة عشر على ست مجموعات رئيسية للمنتجات وهي: قطع الغيار و المكونات، الالكترونيات والأنظمة، الإصلاح والصيانة، الإطارات والبطاريات، غسيل السيارات، الرعاية والتهيئة، والإكسسوارات والتخصيص.

كما تعود في الدورة القادمة مبادرة كفاءة الشاحنات، حيث يقدم أكثر من 900 عارض منتجاتهم المخصصة لسلسلة القيمة الكاملة في قطاع الشاحنات، من قطع غيار وإكسسوارات الشاحنات إلى معدات الورش، إصلاح الهياكل والعناية بها.

كما يشهد أوتوميكانيكا دبي 2016 أكاديمية أوتوميكانيكا المعروفة، وهي عبارة عن سلسلة من الندوات وورش العمل التي يشارك فيها أبرز الخبراء وأفضل رموز الصناعة. وتركز هذه الندوات على أهم القضايا التي تؤثر على سوق خدمات المركبات.