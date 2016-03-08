دبي: إحدى الناجين من تفجيرات بوسطن بين ضحايا حادث سيارة فيراري

أعلنت جامعة نورث إسترن في مدينة بوسطن الأمريكية أن طالبة لديها لقيت حتفها مع زميلتها في حادث سيارة فيراري وقع في دبي يوم الأحد الماضي، ولفتت الجامعة أن فكتوريا ماكغراث وهي إحدى الناجين من تفجيرات بوسطن سنة 2013، قد لقيت حتفها مع زميلتها بريسلا توريز خلال قضاء إجازة في دبي قبيل تخرجهما خلال أشهر قليلة من الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان نشرته صحيفة بوسطن غلوب إن خسارة فكتوريا وزميلتها بريسلا من (بورتوريكو) ومن دفعة عام 2016، هو خسارة محزنة للجامعة وطلابها.



ونقلت صحف كندية أن بين ضحايا حادث سيارة فيراري يوم الأحد في دبي والذي توفي فيه رجلين وامرأتين، الملاكم الشهير كودي نكسون وأشارت صحيفة ذاستار إلى أن الملاكم كان في إجازة في دبي.

(صورة لفكتوريا خلال تعرضها لإصابة في قدمها في تفجيرات بوسطن وصورة أخرى لها لاحقا)

ونشرت صورة على حساب انستغرام travelwithcody يعتقد أنه حساب الملاكم الكندي المتوفى أو أحد أفراد عائلته في، مع السيارة التي تعرضت للحادث، وكتب تحت الصورة «وصلت للتو إلى دبي، اخترت سيارة (فيراري)، لاداعي للقلق، لن أسرع».

ونقلت الصحف المحلية في دبي تفاصيل الحادث حيث أكد مدير الإدارة العامة للمرور العقيد سيف مهير المزروعي، إن المركبة كانت تقل رجلين وامرأتين، رغم أنها تحوي مقعدين، فيما كانت البيانات الأولية للحادث تشير إلى أن الضحايا ثلاثة رجال وامرأة، نظراً لعدم اتضاح معالم إحدى الضحايا، التي لحق بجسدها أضرار كبيرة، حالت دون تحديد جنسها، وأوضح المزروعي أن وجود هذا العدد في السيارة كان سبباً في وفاتهم جميعاً.