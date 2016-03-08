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المرور السعودي يدرس رفع المخالفات .. وإطلاق “نقل الحوادث” إلكترونياً

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي أنها تدرس رفع عقوبات المخالفات المرورية، لتصبح بمستوى العقوبات في بقية الدول.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
المرور السعودي يدرس رفع المخالفات .. وإطلاق "نقل الحوادث" إلكترونياً

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي أنها تدرس رفع عقوبات المخالفات المرورية، لتصبح بمستوى العقوبات في بقية الدول.

 

وأعلن مدير عام المرور السعودي اللواء عبدالله الزهراني أن المرور ستنظر في نوعية المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، لرفع سقف العقوبات على مخالفي الأنظمة، مشيراً إلى أن استخدام الجوال أثناء القيادة يؤثر على السلامة المرورية كونه يقلل كثيراً من تركيز السائق، ناصحاً السائقين بعدم استخدام الجوال أو قراءة الرسائل أثناء القيادة وفقاً لما نقلت صحيفة “الوطن” السعودية.

 

وكشف اللواء الزهراني عقب افتتاحه أمس مبنى شعبة المرور في مطار الملك خالد، أن المرور يتجه إلى اعتماد التقنية الحديثة، حيث سيتم إطلاق برنامجين للمخالفات المرورية، ونقل الحوادث إلكترونيا، بهدف تسهيل وتيسير إجراءات جميع معاملات مراجعي المرور.

 

كما أشار مدير عام المرور إلى أن توجه المرور لاستخدام الدراجات النارية، يأتي نظراً لسرعة وصولها إلى مواقع الحوادث، خاصة في وقت الاختناقات المرورية، لافتاً إلى أن استخدام الدرجات النارية ما زال تحت التجربة والتقييم، وإذا نجحت التجربة ستعتمد رسمياً.

 

 

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