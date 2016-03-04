سعودي يضع صورة ابنه على عداد السيارة كي لا يتجاوز السرعة

وضع أب سعودي صورة ابنه على عداد السرعة في سيارته كي يتذكره ولا يتجاوز سرعة 100 كلم/ ساعة أثناء قيادته سيارته.

ونقلت صحيفة “عين اليوم” عن عبدالعزيز المشيطي عضو جمعية رعاية الطفولة السعودية إنه تصرف جميل من الأب لتفكيره بحياته وحياة أطفاله والآخرين أثناء قيادته للسيارة.

وقال “المشيطي” إن وضع الأب لصورة طفله على عداد السرعة في سيارته فكرة رائعة تحد من قيادة المركبة بسرعة جنونية أو تجاوز السرعة أكثر من 100 كلم في الساعة خاصة في الطرق السريعة.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا صورة لأحد قائدي المركبات واضعاً صورة أحد أطفاله على عداد السرعة لردع نفسه من قيادة المركبة بسرعة فائقة.

وتسجل السعودية، وعدد سكانها نحو 31 مليوناً، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم. وبحسب إحصائيات، يبلغ عدد الذي يفقدون حياتهم في المملكة بسبب حوادث المرور نحو 20 شخصاً يومياً.