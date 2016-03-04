الخطوط السعودية تفرض رسوماً على اختيار المقاعد المقابلة لمخارج الطوارئ وبجانب النوافذ

وافق رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية أمس الخميس على فرض رسوم على الاختيار المسبق للمقاعد على متن الرحلات الداخلية.

ووفقاً لصحيفة “الرياض” السعودية، تبلغ الرسوم التي من المتوقع أن تطبقها قريباً على الرحلات الداخلية ٥٠ ريالاً للاختيار المسبق للمقاعد الأمامية والمقاعد المقابلة لمخارج الطوارئ، بينما ٢٠ ريالاً على الاختيار المسبق للمقاعد الجانبية “بجانب النوافذ والممر”.

وقالت الصحيفة اليومية إن هذه الخطوة من الخطوط السعودية تأتي في إطار برنامج التحول لرحلة السعودية sv2020 والمبادرات الخاصة بالمبيعات.