السعودية : فرض رسوم على جميع الناقلات الجوية العاملة في المطارات بـ 87 ريالا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الثلاثاء البدء بتطبيق قرار أجور استخدام مرافق المطارات للرحلات الدولية بواقع 87 ريالا استحدثتها مقابل استخدام المسافرين لصالات المطار والمرافق التابعة لها وذلك لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين الخدمات فيها.

وقالت مصادر في “الهيئة” إن تطبيق فرض أجور الاستخدام للمرافق بدأ أمس، مبينة أنه لن تطبق الأجور على أصحاب التذاكر التي تم شراؤها قبل تاريخ 1 مارس، حتى لو كان تاريخ السفر بعد ذلك، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.

وأبلغت الهيئة جميع الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة بهذا القرار، وحددت الرمز “IO” المخصص من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي عند إضافة أجور استخدام مرافق المطارات الجديدة على قيمة تذكرة السفر بواقع 87 ريالا، مقتصرة على الرحلات الدولية فقط، ولن يتم تحصيلها من الرحلات الداخلية، كما أنها استبعدت ركاب الترانزيت العابرين بمطارات المملكة من هذه الرسوم.

من ناحية ثانية، يجري العمل حاليا لتجميع أول طائرة من طراز “A330-300” الإقليمية، وهي الطائرة الأحدث بين منتجات شركة إيرباص، لصالح مشغلها الأول في العالم الخطوط الجوية العربية السعودية، وذلك في خط التجميع النهائي لطائرات إيرباص في مدينة تولوز الفرنسية.