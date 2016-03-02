وفاة طيار سعودي بأزمة قلبية قبل الهبوط بطائرته في مطار الرياض

كشفت شركة «الخطوط الجوية العربية السعودية» في بيان مساء أمس (الثلاثاء) أن قائد الرحلة الرقم 1734 توفي قبل الهبوط بطائرته في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قادمة من مطار بيشة، إثر تعرضه إلى أزمة قلبية.





وقالت الشركة إن «الطيار وليد بن محمد المحمد توفي مساء أمس، بعد تعرضه إلى أزمة قلبية قبل هبوط رحلته في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قادمة من مطار بيشة» وفقا لصحيفة الحياة.

وأضافت أن «مساعد الطيار رامي بن غازي تولى قيادة الطائرة وأعلن حال الطوارئ المتعارف عليها عالمياً في مثل هذه الحالات، وطلب سيارة الإسعاف والطاقم الطبي لاستقبال الطائرة فور هبوطها وقبل توجهها إلى البوابة المخصصة»، مشيرة إلى أن الطيار المساعد قاد الطائرة بمهنية عالية وأنها «هبطت بسلام، وفور هبوطها صعد إليها الطاقم الطبي الذي أعلن وفاة الطيار».

وشدد البيان على أن «الطائرة والركاب لم يكونوا عرضة إلى أي خطر في أي لحظة من الرحلة، بعدما تم تطبيق إجراءات السلامة على أعلى مستوى، إذ إن مساعد الطيار مؤهل لقيادة الطائرة إقلاعاً وهبوطاً، ومدرب على التعامل مع حالات الطوارئ». وأكدت «الخطوط السعودية» أن «مساعد الطيار رامي طبق إجراءات السلامة بدقة متناهية من دون أن يشعر المسافرون بالأمر، حتى لحظة هبوط الطائرة وتوقفها».