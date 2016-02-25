محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلات

نظام كاميرات جديد لرصد المخالفات في قطر بـ 60 كاميرا .. والمخالفة قد تصل إلى ألف ريال﻿

أكدت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الأربعاء، تفعيل كاميرات تسجيل المخالفات المرورية (التجاوز من اليمين، تغيير المسار في التقاطعات،الوقوف في المربع الأصفر).
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
نظام كاميرات جديد لرصد المخالفات في قطر بـ 60 كاميرا .. والمخالفة قد تصل إلى ألف ريال﻿

أكدت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الأربعاء، تفعيل كاميرات تسجيل المخالفات المرورية (التجاوز من اليمين، تغيير المسار في التقاطعات،الوقوف في المربع الأصفر).

 

وأوضحت أنه “بموجب الإجراء الجديد، سيتم تسجيل المخالفات مباشرة من خلال الكاميرات دون الحاجة لتواجد رجال الأمن”، مُضيفة: “يرجى من قائدي المركبات الالتزام بقواعد وآداب المرور تحقيقا للسلامة العامة، تجنباً للمخالفات المرورية” بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

 

وقالت الوزارة أنها اتخذت إجراءات جديدة لضبط حركة المرور وضمان سلامة مستخدمي الشوارع من خلال وضع كاميرات لرصد عدد من المخالفات المرورية.

 

وأوضح العميد محمد عبد الرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن هناك ثلاث مخالفات مرورية سيتم رصدها بواسطة الكاميرات المرورية بداية من مطلع الشهر المقبل بعد أن كان يتم رصد هذه المخالفات عن طريق الدوريات المرورية الموجودة في أماكن المخالفات.

 

وذكر أن المخالفات الثلاث تتمثل في التجاوز من اليمين، والوقوف في المربع الأصفر، وتغيير المسار.. مؤكدا أن الهدف من تفعيل هذه الكاميرات هو المزيد من الحرص على سلامة مستخدمي الطريق.

 

وعن قيمة الغرامة في مخالفتي الوقوف في المربع الأصفر وتغيير المسار، قال الملازم أول محمد المهيزع إن قيمة مخالفة تغيير المسار ألف ريال، وبنفس القيمة التجاوز من اليمين، فيما تبلغ مخالفة الوقوف في المربع الأصفر خمسمائة ريال، وفي حالة السداد خلال ثلاثين يوما تخفض بقيمة 50 بالمائة.

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا