نظام كاميرات جديد لرصد المخالفات في قطر بـ 60 كاميرا .. والمخالفة قد تصل إلى ألف ريال﻿

أكدت وزارة الداخلية القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الأربعاء، تفعيل كاميرات تسجيل المخالفات المرورية (التجاوز من اليمين، تغيير المسار في التقاطعات،الوقوف في المربع الأصفر).

وأوضحت أنه “بموجب الإجراء الجديد، سيتم تسجيل المخالفات مباشرة من خلال الكاميرات دون الحاجة لتواجد رجال الأمن”، مُضيفة: “يرجى من قائدي المركبات الالتزام بقواعد وآداب المرور تحقيقا للسلامة العامة، تجنباً للمخالفات المرورية” بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوزارة أنها اتخذت إجراءات جديدة لضبط حركة المرور وضمان سلامة مستخدمي الشوارع من خلال وضع كاميرات لرصد عدد من المخالفات المرورية.

وأوضح العميد محمد عبد الرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن هناك ثلاث مخالفات مرورية سيتم رصدها بواسطة الكاميرات المرورية بداية من مطلع الشهر المقبل بعد أن كان يتم رصد هذه المخالفات عن طريق الدوريات المرورية الموجودة في أماكن المخالفات.

وذكر أن المخالفات الثلاث تتمثل في التجاوز من اليمين، والوقوف في المربع الأصفر، وتغيير المسار.. مؤكدا أن الهدف من تفعيل هذه الكاميرات هو المزيد من الحرص على سلامة مستخدمي الطريق.

وعن قيمة الغرامة في مخالفتي الوقوف في المربع الأصفر وتغيير المسار، قال الملازم أول محمد المهيزع إن قيمة مخالفة تغيير المسار ألف ريال، وبنفس القيمة التجاوز من اليمين، فيما تبلغ مخالفة الوقوف في المربع الأصفر خمسمائة ريال، وفي حالة السداد خلال ثلاثين يوما تخفض بقيمة 50 بالمائة.