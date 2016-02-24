فيديو: مفحط سعودي يدهس 3 من المتجمهرين في عسير

أظهر مقطع فيديو، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مفحط سعودي يصدم ثلاثة من المتجمهرين بوسط الطريق.

وتشير الأنباء إلى أن الحادثة جرت، عصر أمس الثلاثاء، بطريق المية بمنطقة عسير جنوب غرب المملكة.

وقال موقع “سبق” السعودي إن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغ عن وقوع الحادث، إلا أن جهود رجال المرور الحثيثة ويقظتهم، كشفت ملابسات الحادث.

وأضاف أن جرى انتقال المصابين لأحد المستشفيات وادعاءهم بأن الإصابات وقعت جراء سقوطهم من فوق دراجة نارية.

وتمكن مرور عسير من الإيقاع بالمتسبب، بعد جمع بيانات ومواصفات المركبة على الرغم من عدم تعاون المصابين مع المرور، ومحاولتهم التستر عليه، وإخفاء حقيقة ما حدث، وتم إيداع المفحط التوقيف تمهيداً لإنهاء إجراءات الحادث المروري، ثم إحالة أوراقه إلى هيئة الفصل لتطبيق العقوبة الرادعة لمثل هذه السلوكيات المميتة.

والتفحيط، هو قيادة السيارة بطريقة استعراضية وجنونية تعتمد على السرعة الفائقة، وتمارس بكثرة من قبل الشباب السعودي. ويلجأ هواة التفحيط في المملكة إلى ممارسة رياضتهم الخطرة في الطرقات العامة، حيث يتجمع جمهور كبير لمتابعة المتسابقين، وكثيراً ما ينتهي الأمر بحوادث أليمة.

وتنتشر ظاهرة التفحيط في العديد من مناطق المملكة، وتغطي الصحافة السعودية بشكل شبه يومي تقريباً حوادث التفحيط التي يسقط ضحيتها العشرات سنوياً بين قتيل وجريح، وتتصدر المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) مع العاصمة الرياض قائمة أكثر مناطق السعودية تفحيطاً.

لمشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر صدم ثلاثة متجمهرين على طريق المية بعسير، على يوتيوب، يرجى الضغط هنا