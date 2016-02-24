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قناة السويس تخسر في حركة مرور سفن تستغل رخص أسعار النفط للقيام برحلات تتجاوز القناة

تراجعت حركة مرور سفن الحاويات من قناة السويس بعد أن بدأت هذه السفن باختيار قطع رحلات أطول للالتفاف حول أفريقيا من رأس الرجاء الصالح بفضل انخفاض أسعارالوقود 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
قناة السويس تخسر في حركة مرور سفن تستغل رخص أسعار النفط للقيام برحلات تتجاوز القناة

تراجعت حركة مرور سفن الحاويات من قناة السويس بعد أن بدأت هذه السفن باختيار قطع رحلات أطول للالتفاف حول أفريقيا من رأس الرجاء الصالح بفضل انخفاض أسعارالوقود فضلا عن معاناة قطاع سفن الحاويات في العالم الذي يشهد تدهورًا كبيرًا مع تباطؤ حجم الطلب وانخفاض حركة النمو الاقتصادي والتجارة العالمية خلال الفترة الحالية، بحسب تقرير نشره موقع مختص بالملاحة البحرية.

وتشير تحليلات جديدة لخدمة مراقبة الموانىء الأفريقية بورتوفيفيو portoverview.com إلى أن قناة السويس وقناة بنما قد تصبحان المؤسستين التاليتين اللتان تتأثران بتراجع حركة شحن الحاويات البحرية.

ويشير التقرير الذي يغطي النصف الثاني من عام 2015 إلى أنه منذ نهاية أكتوبر 2015 ، فقد قامت 115 سفينة شحن على خطي آسيا إلى أوروبا ، وآسيا إلى وأمريكا، برحلات عودة من الطريق الخلفية أي حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا بدلا من عبور قناة السويس رغم أنها قامت بعبور القناة في رحلة الذهاب.

وفي العادة كان يمكن أن تعبر 78 من هذه السفن من قناة السويس مما كان سيرتب على خسارة قناة السويس 1.9% عن المعدل السنوية، بدلا من انخفاض حركة المرور الفعلية وهي بمعدل 2.8%.

 

 ويشير تحليل مؤسسة أبحاث الشحن سي-إنتل SeaIntel إلى أن قناتي السويس وبنما تواجهان تحديا كبيرا نظرا لأنه من الأرخص الإبحار إلى جنوب أفريقيا في رحلة العودة بدلا من استخدام ممرات قناة السويس.

وهناك سبب آخر لإبحار هذه السفن بلالتفاف حول جنوب أفريقيا إلى جانب التهرب من دفع رسوم عبور القناة، فهذا المسار البحري يضيف أسبوعا لمدة رحلة الترانزيت أمام حوالي 60 أو 80 سفينة حاويات، ويساعد تأخر هذه السفن أسبوعا بحيث يؤدي ذلك إلى تقليص الفائض من سعة الشحن المتوفرة في السفن التي قد تزيد من تقلبات أسعار الشحن.

 

 

 

 

 

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