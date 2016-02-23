أنباء عن مخطط إيراني لخطف وتفجير طائرات سعودية

قالت صحيفة سعودية إنه تم إحباط مخطط إيراني، استهدف خطف طائرة، أو طائرات سعودية وتفجيرها، قبل وصول المخطط إلى “مرحلة متقدمة”.

وكُشف في الفيليبين عن إحباط المخطط الإيراني؛ حيث ذكرت صحيفة «مانيلا تايمز» إنها اطلعت على وثائق سرية تؤكد أن فريق التنفيذ والتخطيط لتنفيذ العملية ضم 10 أشخاص، بينهم ستة يمنيين، غادروا إيران أخيراً في رحلات منفصلة عن طريق تركيا، ووصلوا إلى دول عدة في جنوب شرقي آسيا، في محاولة لتنفيذ العملية في ماليزيا أو إندونيسيا أو الفيليبين.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، كانت دائرة الهجرة الفيليبينية على اطلاع على أسماء اليمنيين الستة، وأن السفارة السعودية في مانيلا طلبت من مسؤولين في هيئة الطيران في مطار مانيلا مطلع الشهر الجاري تركيب أجهزة فحص معينة لتشديد الإجراءات على المسافرين على الطائرات السعودية، وأشارت إلى أن الطلب تم تحويله إلى الجهات المختصة بالنقل الجوي في الفيليبين.

من جانبها قالت صحيفة “الحياة” إن المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية عبدالرحمن الفهد أكد أن الشركة لا تتساهل في أي موضوع يتناول أمن الطائرات.

وقال: “إن التنبيهات وتبادل المعلومات الأمنية عن الطيران جزء من عمل جميع الجهات المختصة في جميع الدول، وهي إجراءات أمنية احترازية، إذ إن أمن الطائرات مسؤولية دولية”.

واستطرد: “إدارات أمن الطيران في الخطوط السعودية تعمل مع الجهات الأخرى، وهي على تواصل مستمر وعلى مدار العام مع جميع الجهات المعنية، لضمان تشغيل آمن للطائرات وركابها، كما هي الحال في جميع شركات الطيران العالمية”.