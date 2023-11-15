86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي في 2023 (توقعات)

توقعت مطارات دبي أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 86.8 مليون مسافر ليتجاوز العدد المسجل عام 2019 قبل أزمة جائحة كوفيد-19.

وتأتي هذه التوقعات نتيجة للارتفاع الضخم في عدد المسافرين خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى ترجيحات بنمو أعداد الزائرين حتى نهاية 2023، وفقاً لبيان نشرته مطارات دبي على موقعها.

وقال البيان إن الربع الثالث من العام الجاري كان الأكثر ازدحاماً من حيث أعداد المسافرين منذ عام 2019، إذ بلغ عدد المسافرين خلاله 22.9 مليون مسافر، وبمتوسط حركة مرور شهرية وصلت إلى 7.6 مليون مسافر.

وأشار البيان إلى أن عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ارتفع بنسبة 39.3% بالمقارنة مع ذلت الفترة من العام الماضي، إذ بلغ 64.5 مليون مسافر، كما كان أعلى بنسبة 1% من عام 2019.

فترة إيجابية في مطار دبي

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: “ما تزال توقعاتنا إيجابية للفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل، وهذا يتطلب منا مواصلةالعمل الجاد بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين، وتكثيف الجهود للحفاظ على رضا ضيوفنا وتلبية الزيادة المتوقعة في حركة المسافرين”.

وأضاف: “لقد نجحنا في التغلب على التحديات خلال فترة التعافي، واستعدنا نشاطنا وبأقصى إمكانياتنا خلال فترة قصيرة نسبياً. كما أننا ملتزمون بمواصلة استكشاف الحلول المبتكرة، وإعادة تصور المفاهيم والعمليات التقليدية، والاستفادة من أحدث التقنيات في مشاريعنا القادمة، ومواجهة التحدي الكبير المتمثل في الاستدامة. وتوفر الفعاليات الضخمة مثل معرض دبي للطيران منصة مثالية لتكريم الإنجازات وتعزيز النمو المستقبلي، مما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه هذه النسخة من المعرض في رسم ملامح مستقبل القطاع”.

120 مليون مسافر سنوياً

وتأمل مطارات دبي بمواصلة تسجيل الأرقام القياسية في الربع الأخير من العام الحالي وكذلك في العام المقبل وهي تعمل على تعزيز عملياتها لاستيعاب النمو المتوقع، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية لمطار دبي الدولي تبلغ حوالي 100 مليون مسافر سنوياً، لكن هذا الرقم قد يصل إلى 120 مليوناً عبر نشر التكنولوجيا المبتكرة، وتوسيع وتجديد البنى التحتية الحالية، وتعزيز كفاءة استخدام مساحة المطار وموارده.

ولفت البيان إلى أن مطارات دبي حققت إجمالي ربح من إنفاق الزوار الدوليين، 29.4 مليار دولار.

أبرز الوجهات خلال الأشهر التسعة الأولى

الهند: 8.9 مليون مسافر المملكة العربية السعودية: 4.8 مليون مسافر المملكة المتحدة: 4.4 مليون مسافر باكستان: 3.1 مليون مسافر الولايات المتحدة: 2.7 مليون مسافر روسيا: 1.8 مليون مسافر

أبرز المدن من حيث حركة المسافرين

لندن: 2.7 مليون مسافر الرياض: 1.9 مليون مسافر مومباي: 1.8 مليون مسافر جدة: 1.7 ميون مسافر

57.5 مليون حقيبة

وبحسب البيان، فقد تعامل نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي مع 57.5 مليون حقيبة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري بنسبة نجاح 99.8%، أي ما نسبته 2.5 حقيبة لكل ألف مسافر فقط لم يتم مناولتها.

وذكر أن 91% من عمليات تسليم الأمتعة عند الوصول في مطار دبي كانت خلال 45 دقيقة. مشيراً إلى أن عدد الأمتعة التي تم التعامل معها شكلت 106.07% مقارنة بحجم الأمتعة خلال خلال نفس الفترة في عام 2019.

مرونة وسرعة في التعامل

وأظهر البيان أن متوسط وقت الانتظار في مطار دبي لـ 96.4% من القادمين عند نقطة مراقبة الجوازات كان أقل من 11 دقيقة، في حين كان أقل من 6 دقائق لـ 95.1% لدى المغادرين. فيما كانت مدة الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني خلال المغادرة أقل من 4 دقائق بالنسبة لـ 98.4% من إجمالي المسافرين.

الرحلات الجوية

وقال البيان إن عدد الرحلات في مطار دبي الدولي ارتفع بنسبة 5.1% خلال الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، بواقع 106 آلاف رحلة. فيما وصل عدد الرحلات بين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر إلى 308 آلاف رحلة بزيادة بلغت نسبتها 25.2% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.