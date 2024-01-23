أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم عن سلسلة من المبادرات التنظيمية التي تستهدف تعزيز جودة وأمان خدمات توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية.



هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحسين وتنظيم هذا القطاع المهم، وتحقيق التوازن بين تعزيز الفعالية وضمان أمان المستخدمين.



وقد جرى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف، وتطويع ضوابط صارمة لاستخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.



وتشمل المبادرات الرئيسية:



– إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف: تدريجيًا خلال فترة تمتد إلى 14 شهرًا، بهدف تنظيم القطاع وتعزيز كفاءة الخدمات.



– تطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقي الشركات: عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، لتعزيز الأمان وبناء الثقة بين مقدمي الخدمات والمستخدمين.



– إعلانات على سيارات النقل الخفيف: بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز فرص الدعاية وزيادة الوعي بالخدمات.



– ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات: بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بهدف تحسين سلامة العمليات وتقليل المخاطر المحتملة.



– زي موحد للعاملين في نشاط توصيل الطلبات: لتعزيز الهوية المؤسسية وتوحيد المظهر الخارجي للعاملين في هذا القطاع.



– تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عبر شركات النقل الخفيف: بشكل تدريجي، مع السماح بالعمل الحر للمواطنين وتحديد ممكنات القرار حسب المناطق.





وفي تصريحاتها، أكدت الهيئة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين تعزيز الأمان وتطوير الخدمات، مع التركيز على توفير بيئة عمل جاذبة وفعّالة للمستخدمين. وأشارت إلى أهمية دور هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص وظيفية للمواطنين.



وختمت الهيئة تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الجهود لتحقيق التحول النوعي في قطاع توصيل الطلبات، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الاستدامة في هذا المجال الحيوي.

بهدف رفع مستوى الجودة في القطاع.. #الهيئة_العامة_للنقل_TGA تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات. pic.twitter.com/mTNkO32hug — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) January 23, 2024