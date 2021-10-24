بأكثر من 53 ألف حاوية، ميناء الجبيل التجاري يحقق زيادة ٢٧% في مناولة الحاويات

وتؤكد هذه الخطوة عن متانة سلاسل الإمداد في الميناء، وجاهزيته لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، وذلك في ظل الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ نحو جذب الخطوط الملاحية العالمية وتوسيع القدرات الاستيعابية للموانئ السعودية، بالإضافة إلى رفع مستوى عملياتها التشغيلية واللوجستية، وتحقيق الاستفادة من التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية بها.

يذكر أن ميناء الجبيل التجاري يتميز بدعمه للنشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، وذلك في ظل قربه من مراكز الإنتاج، مما يساعد على خفض تكاليف البضائع الواردة والصادرة ونقلها إلى الأسواق العالمية بكفاءة وجودة عالية.

وكانت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، قد عقدت لقاءً مع الخطوط الملاحية برئاسة رئيس الهيئة عمر بن طلال حريري، وبمشاركة 15 شركة من الخطوط الملاحية محلياً وعالمياً، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية المستمرة، بما يحقق مستهدفات قطاع النقل البحري المتوائمة مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للموانئ نحو تنمية قطاع النقل البحري، وذلك ضمن مبادراتها الساعية إلى الارتقاء بمكانة المملكة عالمياً وتطوير خدماتها في مجال النقل البحري، بما يدعم منظومة عمليات الاستيراد والتصدير والبيئة الاقتصادية والتجارية بالمملكة.

وتهدف اللقاءات إلى العمل من أجل تطوير وتحسين العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتعزيز تجربة العميل بالموانئ، من خلال زيادة التواصل ودعم شركاء الأعمال، إلى جانب إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة في هذا القطاع الحيوي.

كما تهدف إلى مناقشة آخر مستجدات قطاع النقل البحري وتأثيره على الموانئ السعودية، وبحث فرص التطوير لخدمات الموانئ، والعمل على خطط إستراتيجية لنمو الكميات في الموانئ السعودية، فضلاً عن الإسهام في تسويق خدمات الموانئ.

وتضم هذه اللقاءات كلاً من؛ شركة البحري، وشركة كروز السعودية، وشركة هاباغ لويد، وشركة ميرسك (Maersk)، وشركة سي إم ايه – سي جي أم، وشركة إيفرجرين البحرية، وشركة OCEAN NETWROK EXPRESS، وشركة كوسكو للشحن، وشركة باسيفيك إنترناشيونال لاينز لوجيستكس، وشركة يانغ مينغ، وشركة هيونداي (HMM)، وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC)، وأورينت أوفرسيز لخطوط الحاويات (OOCL)، وشركة وان هاي لاينز، وشركة NYK للشحن البحري.