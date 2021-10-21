العراق يستأنف الرحلات الجوية المباشرة مع المملكة العربية السعودية

وذكر بيان للوزارة تم إستئناف الناقل الوطني رحلاته المباشرة من المطارات العراقية الى مطارات المملكة العربية السعودية بعد أن كانت متوقفة قرابة العامين بسبب أزمة جائحة كورونا.

وا ضح ان هذه العودة جرت بعد التنسيق عالى المستوى مع هيئة الحج والعمرة والجانب السعودي لتسهيل نقل المعتمرين العراقيين وفق التعليمات المنصوص عليها في البلدين حيث نفذت الشركة منذ بدء تسيير الرحلات نهاية شهر آب الماضي لغاية الان نحو (94) رحلة.

وتابع أما عدد المعتمرين الذين تم نقلهم على هذه الرحلات فبلغ 14335 معتمرا ، حيث رافقت عملية التفويج خطة عمل سخرت من خلالها جميع الامكانات لضمان خدمة ضيوف الرحمن.