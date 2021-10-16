قطار فائق السرعة يربط بين السعودية والإمارات

وقالت قناة “السعودية”، أن خط القطار بين البلدين هو الأوسع بدول التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز التبادل الاقتصادي وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين السعودية والإمارات.

يذكر أن شركة الاتحاد للقطارات أعلنت الشهر الماضي إن الأعمال الإنشائية لحزمة يبلغ طولها 139 كيلومترًا للمرحلة الثانية وربطها عبر الغويفات بالمرحلة الأولى، والتي تمتد 264 كيلومترًا من حبشان إلى الرويس؛ قد اكتملت قبل شهرين من الموعد المحدد.

وفي مطلع العام الجاري أبرمت الاتحاد للقطارات والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) اتفاقية تركز على أربعة مجالات رئيسية للتعاون: تبادل القاطرات والعربات، وشراء قطع الغيار، وتبادل الكفاءات والخبرات.

أخبار #صباح_السعودية | ربط السعودية والإمارات عبر القطارات بنهاية 2022. pic.twitter.com/Eex1BaKlJW — صباح السعودية (@SabahAlsaudiah) October 14, 2021

طما تشمل هذه المجالات العمليات التشغيلية لدى الجانبين، مثل تأجير القاطرات فيما بينهما، وتبادل قطع الغيار، وسائقي القطارات الحاصلين على تدريب متخصص في مجالات يحددها الجانبان، إلى جانب تبادل الكفاءات والطلبة لأهداف التأهيل والتدريب والتطوير في مختلف المجالات التشغيلية.

يذكر أن الاتحاد للقطارات قد بدأت الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من شبكة السكك الحديدية الوطنية مطلع العام الجاري، والتي تمتد من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية إلى إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي. وعند إنجاز المرحلة، ستسهم الحزم الأربع التي يجري بناؤها من قبل الاتحاد للقطارات في توفير شبكة سكك حديدية تربط بين الموانئ ونقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية في الدولة، فضلاً عن التكامل مع شبكة السكك الحديدية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.