شركة سعودية تنال أكبر تمويل لشركة برامج خدمة

وجاء التمويل من الدراية فينتشر و إم إي في بي MEVP، وتعمل الشركة في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المُتّحدة ومصر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وتمكنت الشركة من تطوير تقنية من الطراز العالمي لمساعدة شركات التجارة الإلكترونية في شحن وإدراة وتتبع واسترداد طلبياتها من خلال أكثر من 100 وكيل شحن عبر منصة موحدة.

تأسست الشركة عام 2019 على يد رائدي أعمال متسلسلين وهما مُحمد الرزاز وفرقان أوزار واللذان يملكان أكثر من 20 سنة من الخبرة المُشتركة في بناء وإدارة الأعمال في مجال الخدمات اللوجستية، والنقل، والتجارة الإلكترونية والتقنية.

وتعليقا على ذلك قال محمد الرزاز، المُدير التنفيذي لشركة أو تي أو : “ينمو قطاع التجارة الإلكترونية بسرعة ، لا سيما في دول مجلس التعاون الخليجي حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025. ومع ذلك ، فإن الانتقال نحو التجارة الإلكترونية ليس سهلاً كما يبدو ، نظرًا لأن معظم الأعمال التجارية عبر الإنترنت تكافح من العمليات التشغيلية اليدوية عندما يتعلق الأمر في الشحن بدءًا من استخدام لوحات معلومات شركات النقل المتعددة لتنزيل ملفات إكسل لتحليل أداء شركات الشحن. من ناحية أخرى ، يتوقع 57٪ من المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتم تسليم طلباتهم عبر الإنترنت في غضون 2 – 24 ساعة. في الواقع ، يتخلى 7 من أصل 10 من الطلبات عبر الإنترنت عن عربة التسوق الخاصة بهم بشكل أساسي بسبب رسوم الشحن المرتفعة وأوقات التسليم المتأخرة، ويلفت الرزاز بالقول إنه هناك يكمن وجود الشركة لحل تلك المشكلة.

وتتوسع أعمال الشركة بوتيرة عالية محققة نموا بمعدل 300٪ سنويًا حتى الآن في عدد الطلبات المعالجة مقارنة بعام 2020 ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 500٪ بحلول نهاية عام 2021. واصبح لديها أكثر من 400 علامة تجارية مسجلة تشحن طلباتها عبر الإنترنت محليًا ودوليًا ، بما في ذلك – ماركات مشهورة مثل زين ، ساكو ، العربية للعود ، زهور الريف ، ذا بودي شوب ، كارديال وغيرها الكثير ، و يعتمد هؤلاء على المنصة وتكاملها لشحن طلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بهم.