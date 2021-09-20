محرر في الموقع by محرر في الموقع

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أبو ظبي: إطلاق شركة توصيل بطائرات بدون طيار

إطلاق شركة سكاي جو وهي شركة نقل متخصصة باستخدام تقنية الدرونز من أبوظبي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبو ظبي: إطلاق شركة توصيل بطائرات بدون طيار
أبو ظبي: إطلاق شركة توصيل بطائرات بدون طيار

أعلن في أبو ظبي عن إطلاق شركة سكاي جو SkyGo اللوجستية كشركة متخصصة في نقل البضائع بإستخدام أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار “الدرونز” إنطلاقاً من إمارة أبوظبي، وذلك سعياً لتطوير حلول مبتكرة ضمن أحدث التقنيات لمواجهة التحديات الخاصة بقطاع النقل وخدمات التوصيل، وذلك بالشراكة مع كل من شركة إثمار القابضة وأبيكس الوطنية للوجستيات وأفيرو للتكنولوجيا.

ويشير البيان الصحفي أن الشركة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية من خلال توفير وسائل أكثر فعالية من حيث التكلفة وأكثر أمناً واستدامة، حيث تنطلق بشبكة مكونة من 40 محطة لخدمة القطاع الصحي في عام 2022 وذلك سعياً لدعم الوضع الراهن من خلال تسهيل عملية تقديم الرعاية الصحية في الإمارة عبر شبكة مشتركة للطائرات بدون طيار.

وبهذه المناسبة أفاد سلطان الظاهري، عضو مجلس إدارة تنفيذي في شركة سكاي جو: “يسعدني أن أعلن عن الشراكة الجديدة مع كل من شركة إثمار وأبيكس الوطنية للوجستيات وأفيرو، بإعتبارها إنطلاقة نوعية في الخدمات اللوجستية والتوريد والتوزيع التي نسعى من خلالها في المرحلة القادمة للتوسع في القطاعات الأخرى على المستوى المحلي والأقليمي والتي سيتم الإعلان عنها قريباً، وذلك سعياً لتقديم أفضل خدمات النقل الجوي بإستخدام الطائرات بدون طيار”.

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