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“الاتحاد للطيران” تستأنف رحلاتها للسعودية من السبت القادم

أعلنت الاتحاد للطيران استأنف رحلات الركاب بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ابتداءً من السبت الموافق 11 سبتمبر الجاري، وذلك استناداً إلى التوجيهات التي صدرت مؤخراً من حكومة المملكة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها للسعودية من السبت القادم
"الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها للسعودية من السبت القادم

وقال متحدث باسم الاتحاد في تصريحات صحافية اليوم، إن رحلات الركاب المجدولة ستربط أبوظبي بوجهات الناقلة في الدمام وجدة والرياض.

وأوضحت المتحدث أن فئات المسافرين الذين سيسمح لهم بدخول المملكة، ستشمل المواطنين السعوديين، وأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، العمالة المنزلية، بالإضافة إلى حاملي الإقامة السعودية ومواطني دولة الإمارات، مع مراعاة بعض الاشتراطات.

وأوضح المتحدث أن المملكة العربية السعودية مدرجة ضمن القائمة الخضراء لأبوظبي، وبإمكان الواصلين منها إلى الإمارة بالسفر من دون الحاجة لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند الوصول.

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