محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلات

سلطنة عمان تسمح بدخول المسافرين القادمين إليها ممن حصلوا على لقاح كورونا المستجد

هيئة الطيران المدني تصدر تعميمًا لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة بالسلطنة بناءً على القرار الصادر عن اللجنة العليا بشأن إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ويسري القرار بدءًا من 1 سبتمبر 2021م من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السلطنة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عمان تسمح بدخول المسافرين القادمين إليها ممن حصلوا على لقاح كورونا المستجد

أعلنت هيئة حكومية في سلطنة عُمان عن السماح بدخول الوافدين المطعمين اعتباراً من أول سبتمبر . وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان عبر “تويتر” تعميماً لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلادبيانا عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ من 1 سبتمبر/أيلول من عام 2021، ومنها السماح للمسافرين المحصنين بدخول السلطنة.

ووفقاً للتعميم، يجب على جميع القادمين إلى السلطنة إبراز شهادة طبية تفيد بتلقي جرعتين من إحدى اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ المُعتمدة في السلطنة، أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه.
ويتوجب أن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة للقاح فيروس كورونا 14 يوماً قبل موعد الوصول إلى السلطنة.

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا