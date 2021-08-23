سلطنة عمان تسمح بدخول المسافرين القادمين إليها ممن حصلوا على لقاح كورونا المستجد

أعلنت هيئة حكومية في سلطنة عُمان عن السماح بدخول الوافدين المطعمين اعتباراً من أول سبتمبر . وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان عبر “تويتر” تعميماً لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في البلادبيانا عن التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ من 1 سبتمبر/أيلول من عام 2021، ومنها السماح للمسافرين المحصنين بدخول السلطنة.

ووفقاً للتعميم، يجب على جميع القادمين إلى السلطنة إبراز شهادة طبية تفيد بتلقي جرعتين من إحدى اللقاحات المضادة لـ”كوفيد-19″ المُعتمدة في السلطنة، أو تلقي جرعة واحدة من اللقاح الذي اعتمدت الجهات الصحية بالسلطنة قبول جرعة واحدة منه.

ويتوجب أن يكون قد مضى على تلقي آخر جرعة للقاح فيروس كورونا 14 يوماً قبل موعد الوصول إلى السلطنة.

هيئة الطيران المدني تصدر تعميمًا لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة بالسلطنة بناءً على القرار الصادر عن اللجنة العليا #COVID-19 بشأن إنهاء العمل بقائمة الدول التي يحظر على القادمين منها دخول أراضي السلطنة، ويسري القرار بدءًا من 1 سبتمبر 2021م من الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السلطنة pic.twitter.com/8Wy1HxzByK — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) August 23, 2021