يو بي إس تعتمد الدراجات الكهربائية للتوصيل خلال إكسبو 2020 دبي

كشفت شركة يو بي إس UPS، الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لحدث إكسبو 2020 دبي، عن تعزيز أسطولها من المركبات العاملة على أرض الموقع خلال الحدث بمجموعة من الدراجات الكهربائية.

وتأسست UPS عام 1907 على يد مراهقين تناوبا على استخدام دراجة هوائية واحدة لإنجاز المهام التجارية ونقل الملاحظات والبرقيات وتوفير خدمات التوصيل إلى المنازل، إلى أن ازدهرت شركتهما الصغيرة في نهاية المطاف لتُصبح شركة UPS العالمية التي نعرفها اليوم.

وبعد أكثر من قرن من تأسيسها، تعود الشركة إلى جذورها مع استخدام الدراجات الهوائية من جديد، حيث قررت UPS الاعتماد على مجموعة من دراجات فيرنهاي الكهربائية رباعية الدفع التي طورتها، بعد وصولها في أبريل الماضي إلى مطار دبي الدولي، إلى جانب الدراجات الثلاثية من طراز رايتل، لاستخدامها في عمليات العرض والتدريب ولتلبية الاحتياجات اللوجستية للدول المشاركة والزوار خلال حدث إكسبو 2020 الذي يمتد لستة أشهر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آلان ويليامز، نائب رئيس شركة UPS لمعرض إكسبو 2020 دبي: “تحرص UPS على توظيف أفضل الممارسات خلال حدث إكسبو 2020، كما نتطلع بشغف لتوفير عمليات التوصيل اللوجستية على أرض الموقع بواسطة الدراجات الكهربائية طوال فترة الحدث”.

وتعتمد هذه المركبات الجديدة على محفظة حلول التوصيل المستدامة التي يزخر بها أسطول UPS، والكفيلة بتحسين جودة الهواء والحد من الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، في خطوة تنسجم بشكل كبير مع سياسة الاقتصاد الدائري في الإمارات 2021-2031 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2030.

وتابع آلان: “ونتطلع قُدماً إلى مواصلة تحديد العمليات الأكثر استدامةً وإنتاجيةً وفعاليةً في قطاع الخدمات اللوجستية خلال حدث إكسبو 2020 دبي وما بعده أيضاً”.

ومن جانب آخر، تُعد هذه الدراجات الكهربائية الحلّ المثالي للتنقل في المناطق المزدحمة للغاية، كما ستتيح لسائقي الدراجات المدربين الوصول إلى خمسة نقاط جهزتها UPS مسبقاً لخدمة عملائها خلال الحدث، فضلاً عن الأجنحة الوطنية والمستودعات المجهزة في الموقع لتوصيل الطرود والوثائق والبضائع لأغراض تجديد المخزونات. وتُمثل المركبات صفرية الانبعاثات، كهذه الدراجات، جزءاً رئيسياً من التزام UPS بالمساعدة في رسم ملامح المستقبل المحايد كربونياً في العالم.

وتم تصميم الدراجات الكهربائية، التي جرى تطويرها بالتعاون مع فيرنهاي ورايتل، خصيصاً لتحسين كفاءة السائقين وبيئة عملهم، إضافةً إلى تعزيز سرعة العمليات ومرونتها ضمن الموقع، بالتزامن مع الحد من الأثر البيئي قدر الإمكان.

ومن جانبه، قال لوك ويك، نائب الرئيس لشؤون صيانة وهندسة الأسطول لدى شركة UPS: “نُواصل تحسين أسطولنا بالاعتماد على مجموعة من الحلول المبتكرة الكفيلة بتعزيز حالات الاستخدام المستقبلية. ومن خلال استثمارنا المتواصل بتقنيات الوقود البديل، نسعى لقيادة العالم نحو مزيد من التطور عن طريق تطوير شبكة أعمال أكثر نظافةً وأماناً للحفاظ على استدامة الكوكب”.