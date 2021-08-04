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انتهاء محاولة اختطاف ناقلة نفطية في الخليج العربي مع مغادرة المسلحين لها

أعلن مركز مراقبة العمليات البحرية التجارية في بريطانيا، الأربعاء، انتهاء الحادث الذي شهدته ناقلة نفط في بحر العرب، مساء الثلاثاء.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
انتهاء محاولة اختطاف ناقلة نفطية في الخليج العربي مع مغادرة المسلحين لها

وأضاف المركز، بحسب وكالة “رويترز”، أن نهاية الحادث تمت بعد مغادرة المقتحمين للسفينة.

وأوضح أن ناقلة النفط وطاقمها “في وضع آمن”، وأن “الحادثة انتهت”.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق، وقوع “حادث خطف محتمل” وقع في منطقة خليج عُمان التي تقع ضمن بحر العرب.

وأوصت الهيئة، في إشعار تحذيري سابق استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

ورجحت 3 مصادر أمنية بحرية أن تكون قوات مدعومة من إيران قد استولت على ناقلة نفط “أسفلت برينسيس”، التي ترفع علم بنما.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل عُمان، تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية فيه على إيران، التي نفت مسؤوليتها عن الحادث.

من جانب آخر، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان.

وطالب الحجرف في بيان أمس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات استناداً إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحجرف موقف مجلس التعاون الداعي إلى سلامة وأمن النقل البحري الدولي ورفضه لأية إعاقة لحركة السفن والناقلات وكذلك موقف مجلس التعاون من ضرورة التزام الدول كافة بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة لحركة الملاحة وضمان سلامتها.
يذكر أن ناقلة نفط «ميرسر ستريت» ترفع علم ليبيريا ومقرها لندن تعرضت الخميس الماضي إلى هجوم في بحر العرب.
وفي سياق آخر، استعرض الحجرف ومدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جيهانغير خان أمس، جهود مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله. ونقل بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون عن الحجرف تأكيده في أثناء اللقاء الدعم المتواصل للأمم المتحدة في مكافحة جرائم الإرهاب والتطرف وتعزيز التعاون بما يحقق الأمن والسلام في العالم.
يذكر أن مكتب مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في الأمم المتحدة يوفر الدعم اللازم في مجال السياسات ونشر المعرفة المتعمقة باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

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