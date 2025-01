انتهاء محاولة اختطاف ناقلة نفطية في الخليج العربي مع مغادرة المسلحين لها

وأضاف المركز، بحسب وكالة “رويترز”، أن نهاية الحادث تمت بعد مغادرة المقتحمين للسفينة.

وأوضح أن ناقلة النفط وطاقمها “في وضع آمن”، وأن “الحادثة انتهت”.

وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق، وقوع “حادث خطف محتمل” وقع في منطقة خليج عُمان التي تقع ضمن بحر العرب.

وأوصت الهيئة، في إشعار تحذيري سابق استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة.

ورجحت 3 مصادر أمنية بحرية أن تكون قوات مدعومة من إيران قد استولت على ناقلة نفط “أسفلت برينسيس”، التي ترفع علم بنما.

WARNING 001/AUG/2021 Update 002

Category: Incident – Potential Hijack – Non Piracy

Description: Boarders have left the vessel. Vessel is safe. Incident complete

