فينيكس الإماراتية تستحوذ على شركة بالم التركية مقابل 5 ملايين دولار أميركي

أعلنت شركة فينيكس عن استحوذها على شركة بالم التركية العاملة في مجال التنقل الخفيف مقابل 5 ملايين دولار أميركي نقدًا وبالأسهم. وبناءً عليه، أصبحت تركيا الدولة الخامسة واسطنبول المدينة الثالثة عشرة اللتين تشغّل فيهما شركة فينيكس خدماتها منذ إطلاقها في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2020. وكانت الشركة قد جمعت رأس مال إضافيًا من مستثمريها الحاليين لتمويل عملية الاستحواذ هذه وتوسيع عملياتها في تركيا.

وسيواصل مؤسسا شركة بالم بيرهان جوكسين وأليكان اسطنبولو أعمالهما مع الشركة وسيقودان جهود توسيع الأعمال والعمليات في تركيا، فيما سينضمّ المساهمون الحاليون في شركة بالم ورجال الأعمال الأتراك المرموقون إلى شركة فينيكس، وذلك بصفتهم مساهمين وداعمين لجهود الشركة في إنشاء منصة رائدة لخدماتها في السوق التركي.