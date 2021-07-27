فلاي دبي تستأنف رحلاتها الى هرجيسا

أعلنت فلاي دبي و مقرها دبي، اليوم إطلاق ثلاث رحلات اسبوعيا إلى إلى مطار هرجيسا إيغال الدولي (HGA)اعتباراً من 10 اغسطس. وبذلك يرتفع عدد الوجهات في شبكة رحلات فلاي دبي في إفريقيا إلى 12 نقطة في تسع دول بما في ذلك الى مطار سوهاج الدولي (HMB) ومطار شرم الشيخ الدولي (SSH) في وقت سابق من هذا الصيف.

قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: ” نحن ملتزمون بتزويد الأسواق غير المخدومة بروابط جوية مباشرة إلى دبي. يسعدنا استئناف عملياتنا الى هرجيسا والتي ستوفر للمغتربين الصوماليين خيارًا مناسبًا لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم في وطنهم. ومن خلال اتفاقية المشاركة بالرمز مع طيران الإمارات والاتفاقيات المشتركة التي أبرمناها ، يمكن الآن الوصول إلى أكثر من 200 وجهة من خلال مركز الطيران في دبي “.

وتعليقًا على هذا الإعلان ، قال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ، ودول مجلس التعاون الخليجي ، وإفريقيا ، وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “ملتزمون في فلاي دبي ببذل كل الجهود الممكنة والعمل بجدية في دعم أهداف السفر والسياحة كما التجارة بين الوجهات والأسواق التي نسافر إليها ونحن على ثقة بأن تجربة السفر المريحة التي نوفرها لركابنا وخدمات الشحن الجوي الميسرة ستعزز العلاقات والفرص التجارية بين هرجيسا ودبي والوجهات الأخرى. ونطمح دائما إلى تلبية وتجاوز تطلعات عملائنا سواء على درجة رجال الأعمال أو السياحية ونتطلع إلى الترحيب بالركاب من هرجيسا مرة أخرى قريبًا”.

ستصبح فلاي دبي أول شركة طيران تعمل إلى هرجيسا من دبي. تواصل الشركة فتح الأسواق الغير مخدومة وتوسيع شبكتها في إفريقيا. كما تخطط فلاي دبي لإعادة إطلاق عملياتها إلى أوغندا في الأسابيع القليلة المقبلة.

تعمل فلاي دبي حاليًا على 12 نقطة في تسع دول في شمال وشرق إفريقيا، وهي تشمل جيبوتي، والإسكندرية وسوهاج وشرم الشيخ في مصر، وأسمرة وأديس أبابا في إريتريا، وجوبا جنوب السودان، والخرطوم في السودان، دار السلام وزنجبار في تنزانيا، وعنتيبي في أوغندا.