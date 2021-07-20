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42 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية لتصبح الأعلى في 10 سنوات

رويترز

التاريخ: 21 يوليو 2021
أفادت شركة الوساطة التأمينية «إيه أو إن» بأن الخسائر المؤمن عليها الناجمة عن الكوارث الطبيعية بلغت أعلى مستوى في 10 سنوات عند 42 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، فيما ترتبط أكبر الخسائر بموجة برد قارس في الولايات المتحدة في فبراير الماضي. وذكرت الشركة في تقرير أن الخسائر الاقتصادية الشاملة جاءت أقل من متوسط 10 سنوات، عند 93 مليار دولار.

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42 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية لتصبح الأعلى في 10 سنوات

ووفقاً للتقرير، أدت الكوارث التي ضربت الدول المتقدمة بطبيعة الحال إلى خسائر تأمينية أكبر، وقالت «إيه أو إن» إن 72% من الخسائر العالمية المؤمن عليها وقعت في الولايات المتحدة خلال النصف الأول 2021، حيث أدت فترة البرد القارس الناتجة عن دوامة قطبية هناك إلى خسائر مؤمن عليها بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولار. ونوهت الشركة بأن عواصف كبيرة في غرب ووسط أوروبا في يونيو المنصرم تسببت في خسائر لا تقل عن 4.5 مليار دولار.

خسائر الفيضانات

وقال محللون إن الفيضانات في أوروبا منذ الأسبوع الماضي تسببت على الأرجح في خسائر إعادة تأمين تتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار. إذ أودت الكوارث الطبيعية بحياة لا يقل عن 3 آلاف في أنحاء العالم خلال النصف الأول 2021، مع مقتل 800؛ بسبب موجة حر ضربت أجزاء من غرب كندا ومنطقة شمال غرب المحيط الهادي في الولايات المتحدة في أواخر يونيو الماضي.

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