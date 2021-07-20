42 مليار دولار خسائر الكوارث الطبيعية لتصبح الأعلى في 10 سنوات

ووفقاً للتقرير، أدت الكوارث التي ضربت الدول المتقدمة بطبيعة الحال إلى خسائر تأمينية أكبر، وقالت «إيه أو إن» إن 72% من الخسائر العالمية المؤمن عليها وقعت في الولايات المتحدة خلال النصف الأول 2021، حيث أدت فترة البرد القارس الناتجة عن دوامة قطبية هناك إلى خسائر مؤمن عليها بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولار. ونوهت الشركة بأن عواصف كبيرة في غرب ووسط أوروبا في يونيو المنصرم تسببت في خسائر لا تقل عن 4.5 مليار دولار.

خسائر الفيضانات

وقال محللون إن الفيضانات في أوروبا منذ الأسبوع الماضي تسببت على الأرجح في خسائر إعادة تأمين تتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار. إذ أودت الكوارث الطبيعية بحياة لا يقل عن 3 آلاف في أنحاء العالم خلال النصف الأول 2021، مع مقتل 800؛ بسبب موجة حر ضربت أجزاء من غرب كندا ومنطقة شمال غرب المحيط الهادي في الولايات المتحدة في أواخر يونيو الماضي.