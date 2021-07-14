دبي ستقلص زمن الاستجابة للبلاغات المرورية إلى دقيقة واحدة

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منصة تقلص زمن استجابة شرطة دبي لحوادث والبلاغات.

وقال سموه في عبر “تويتر”: “خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من ٤.٤ دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله..”

وأضاف سموه: “كما اطلعت خلال زيارتي اليوم على أنظمة الذكاء الصناعي التي تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية في دبي حسب الأهمية الاقتصادية والسياحية دون تدخل بشري … واطلعت على مشروع “عيون” للكاميرات ذات التقنية الذكية .. دبي مراقبة بأكثر من ٣٠٠ ألف كاميرا على مدار الساعة .. وهي من آمن مدن العالم..”

ولفت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: “تقديرنا وشكرنا لجميع كوادر شرطة دبي وجهازها الأمني وجهاز السلامة فيها … بفضل جهود رجال يعملون على مدار الساعة يدخل الناس بلادنا آمنين .. وينام فيها مواطنينا مطمئنين .. ويتدفق إليها المستثمرون وهم واثقون في تطبيق سيادة القانون على الجميع ..”

خلال زيارتي اليوم لمقر القيادة العامة لشرطة دبي .. دشنت اليوم منصة Drone Box .. وهي عبارة عن منصات لاطلاق الطائرات بدون طيار موزعة في الإمارة لخفض زمن الاستجابة للبلاغات الجنائية والمرورية من ٤.٤ دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط .. وسيتم إطلاق الخدمة خلال إكسبو القادم بإذن الله.. pic.twitter.com/yV5Y0zeqYr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 14, 2021