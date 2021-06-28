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طيران الإمارات تطلق جواز سفر إياتا لعشر مدن

أصبح الآن بإمكان المسافرين على متن طيران الإمارات بين دبي وكل من لندن وبرشلونة ومدريد وإسطنبول ونيويورك جون كينيدي وموسكو وفرانكفورت وباريس شارل ديغول وأمستردام، استخدام «جواز سفر أياتا»

محرر في الموقع by محرر في الموقع
طيران الإمارات تطلق جواز سفر إياتا لعشر مدن

ويتيح الجواز الوصول إلى معلومات محدثة للسفر  مع مواقع المختبرات المعتمدة لفحوص بي سي آر وإدارة وثائق سجلات التطعيم والاختبارات.

ويتلقى الركاب الراغبين بالسفر على هذه الرحلات رسالة نصية قصيرة ورسالة بريد إلكتروني مع رمز التفعيل وإرشادات حول تنزيل «تطبيق جواز سفر أياتا IATA Travel Pass».
وتقدم «طيران الإمارات» حالياً حل «جواز سفر أياتا» للمسافرين إلى 10 مدن، وتخطط لتوسيعه ليشمل جميع المسارات عبر شبكة خطوطها في الأسابيع المقبلة.

و أبرمت الناقلة شراكة مع «الحصن»، المنصة الرقمية الرسمية الخاصة باختبارات (كوفيد-19) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفير راحة أكبر ورحلات أكثر سلاسة لعملائها.
وكانت «طيران الإمارات» من أوائل الناقلات العالمية التي بدأت في إبريل/نيسان الماضي التطبيق التجريبي لجواز سفر «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (أياتا)، وهو تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية لاختبارات أو لقاحات «كوفيد-19».

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