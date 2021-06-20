مطارات دبي : افتتاح المبنى رقم 1 اعتباراً من 24 يونيو

وام/ أعلنت مطارات دبي أنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 و”كونكورس D ” بمطار دبي الدولي اعتبارا من 24 يونيو الجاري ، حيث سبق و قررت اغلاق المرافق في 25 مارس 2020 بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/ ، يأتي ذلك ضمن التطورات الهامة التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ورحب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي بإعادة افتتاح المبنى 1 كخطوة مهمة في التحضير لاستيعاب النمو المتوقع لعودة الإقبال على السفر في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال سموه أن قطاع الطيران في دبي كان على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول متعددة حول العالم وتشير هذه الخطوة إلى التفاؤل لبقية العام وما بعده فضلا عن كونها مؤشرا واضحا لخطة دبي في قيادة صناعة الطيران لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم كما أن إعادة الافتتاح يعتبر جهد تعاوني للعديد من الشركاء الاستراتيجيين في تشغيل المطار الأكثر ازدحاما في العالم …معربا عن سروره بأن نكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل .

وأفاد سموه أن إعادة افتتاح المبنى 1 سيتيح العودة تدريجيا لما يزيد عن 40 شركة طيران دولية الى مقرها الرئيسي والتي تشغل رحلاتها حاليا في مبنيي الركاب 2 و3 وتنصح مطارات دبي الركاب التحقق من مبنى المغادرة والوصول مع شركات الطيران الخاصة بهم قبل التوجه إلى المطار حيث أن عودة شركات الطيران الى المبنى ستتم على عدة مراحل لتكتمل في نهاية يونيو.

يذكر انه تم افتتاح كونكورس D في فبراير 2016 وهو مرتبط بالمبنى 1 بواسطة قطار المطار حيث أن المرفقين يقدمان خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.