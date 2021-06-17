الكويت تسمح بدخول الأجانب الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا اعتبارا من أول أغسطس

كما سيتعين إجراء فحص (بي.سي.آر) قبل السفر للكويت، وإجراء آخر خلال سبعة أيام من العزل المنزلي بعد الوصول.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي كذلك في قرارات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح هم فقط من يحق لهم مغادرة البلاد اعتبار من الأول من أغسطس آب.

وقالت الحكومة إنه اعتبارا من 27 يونيو حزيران سيُسمح فقط لمن تلقوا اللقاحات بدخول المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات التجميل والمناطق التجارية الكبيرة.

وبدأت دول خليجية منها البحرين والإمارات والسعودية في اشتراط تقديم إثبات بتلقي اللقاح لدخول الأماكن العامة ومنها أماكن العمل والمراكز التجارية والترفيهية.