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استئناف رحلات الطيران على الخطوط السورية من الإمارات

أعلنت وزارة النقل السورية استئناف الرحلات المباشرة بين دمشق وكل من دبي والشارقة في دولة الإمارات بدءا من الأحد القادم المصادف 20 يونيو الجاري.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
استئناف رحلات الطيران على الخطوط السورية من الإمارات

الخطوط الجوية السورية أعلنت أن أولى الرحلات ستكون باتجاه مطار الشارقة الدولي، وأضافت أنه من المقرر أن تسير “السورية للطيران” ثلاث رحلات أسبوعيا إلى الشارقة و4 رحلات أسبوعيا باتجاه دبي.

استئناف الرحلات بين دمشق والشارقة- وسيكون الإقلاع من مطار الشارقة عصر ايام الأحد والثلاثاء والجمعة، إلى دمشق (1550 درهم ذهابا فقط – 2470 للرحلة ذهابا وايابا) بحسب محمد عبد الباقي مدير التطوير في الشركة-وسيتم الإعلان قريبا عن جدول رحلات دبي.

وكانت أول رحلات الخطوط الجوية السورية عبرت إلى القاهرة مطلع أكتوبر العام الماضي، بعد توقفها لأشهر بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن الإمارات إلى جانب العراق وعمان كانت من أوائل الدول العربية التي أعلنت استئناف رحلاتها إلى سوريا وعبر أجوائها.

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