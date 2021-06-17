العراق: التحذير من رسوم جديدة وتعقيدات روتينية في ميناء البصرة

تحت عنوان “رسوم إضافيَّة تهدِّد بشل الحركة التجاريَّة في موانئ البصرة” كتب سعد السماك في صحفية الصباح العراقية عن استفحال متاعب الإجراءات الروتينية وخطر فرض رسوم إضافيَّة تهدِّد بشل الحركة التجاريَّة في موانئ البصرة.

ونقل عن معنيين من تجار ومختصين في الموانئ تحذيرهم من من أنَّ فرض “رسوم إضافية” قد تسبب في عزوف عدد كبير من التجار والخطوط الناقلة عن استخدام موانئ البصرة وتحويل خطوطهم الملاحية إلى دول الجوار الأخرى. بدورها، أعلنت إدارة ميناء أم قصر عودة حركة خروج ودخول الشاحنات من بوابة الميناء بعد 72 ساعة من تعطلها وتسبّبها بتكدّس أكثر من 3400 حاوية.

وشهد ميناء أم قصر الشمالي خلال الأيام القليلة الماضية توقف شاحنات محمَّلة بالبضائع داخل أرصفة الميناء، بسبب تداخل الصلاحيات تطبَّق خارج ضوابط العمل مما تسبَّب بإرباك العمل وهجرة المستوردين إلى منافذ أخرى، بحسب ما أعلنته إدارة المنفذ.

وقال مدير ميناء أم قصر أحمد جاسم: إنه “تمَّت معالجة أسباب التأخير في بوابة الميناء، وعادت حركة خروج البضائع المحملة على الشاحنات، إذ تمَّ نقل أكثر من 1400 حاوية من الميناء خلال الساعات الأولى ليوم أمس الأربعاء بعد توقفها للأيام الثلاثة الماضية”.

وأوضح أنَّ “التنسيق بين وزارة النقل وهيئة المنافذ أثمر تخفيف الإجراءات المتبعة على شاحنات نقل البضائع للمحافظات بهدف منع تراكمها في الميناء بسبب الأوراق المطلوبة”، مبيناً أنَّ “هناك أكثر من 3400 حاوية تكدَّست خلال الأيام الثلاثة الماضية وسيجري نقلها إلى خارج الميناء خلال الـ24 ساعة المقبلة”.

يذكر أن تقرير لوكالة ا ف ب في شهر مارس الماضي لفت إلى أن العراق يستورد الغالبية العظمى من بضائعه، ويعتمد في الغالب على إيران وتركيا والصين في كل شيء من الغاز الى الكهرباء والطعام والإلكترونيات ومنها ما يمرعبر ميناء أم قصر العملاق في محافظة البصرة الجنوبية إلى جانب المعابر البرية الأخرى. ويذكر تقرير للبنك الدولي عام 2020 عن “تأخيرات لا تنتهي، ورسوم مرتفعة واستغلال”.

وقال مستورد يتخذ من دولة في الشرق الأوسط مركزا لعمله لوكالة فرانس برس “إذا كنت تريد أن تستورد بالطريقة الصحيحة، تنتهي بأن تدفع آلاف الدولارات كغرامة تأخير”، مضيفاً أن هذا النظام “مصمم للفشل”.

وأدّى ذلك، وفق مسؤولين وعمال موانئ ومستوردين ومحللين، إلى نشوء نظام استيراد مواز عبر المعابر البرية وميناء أم قصر، تتولاه أحزاب ومجموعات مسلحة. وتتحقّق معظم الأرباح من ميناء أم القصر كونه المنفذ الذي تدخل عبره الكمية الأكبر من البضائع إلى البلاد.