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Posted inمواصلات

الإمارات: أمازون تقدم خدمة تأجير سيارات بأسعار رخيصة جدا

بعد أن أعلنت أمازون، عن إضافة خدمة جديدة تتيح لعملاء خدمات أمازون المنزلية في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة استئجار السيارات رقمياً عبر متجر أمازون الإمارات، تظهر أسعار تأجير السيارات بقيمة منخفضة قد تصل إلى 44 درهم يوميا

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: أمازون تقدم خدمة تأجير سيارات بأسعار رخيصة جدا

وتقول الشركة إن الزبائن سيحصلون على خيارات مريحة ومبسطة لتسهيل عملية حجز السيارات من مختلف العلامات والطرازات، بما فيها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والهاتشباك والسيدان، من مجموعة واسعة من مزودي هذه الخدمة في الإمارات.

وتراوح مدة استئجار السيارات بين يوم واحد وشهر، كما ستقوم شركات التأجير المختارة بتوصيل جميع السيارات التي يتم حجزها عبر خدمات أمازون المنزلية إلى العنوان المحدد خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاث ساعات. وفي إطار سعي أمازون لتوفير تجارب عملاء مريحة، ستغطي تكاليف التأجير، التي تبدأ من 44 درهماً إماراتياً يومياً، كامل مدة الاستفادة من الخدمة، إلى جانب رسوم التوصيل والتحصيل وتأمين السيارة من قبل طرف ثالث.

ويجري تطبيق إجراءات هيئة الطرق والمواصلات والتوجيهات الحكومية في الإمارات من خلال ترتيبات تقديم نسخة عن كل من الهوية الإماراتية ورخصة القيادة وصفحة التأشيرة على جواز السفر وبطاقة الائتمان لتأمين الحجوزات ليتم تسليم السيارة إلى المنزل خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 3 ساعات.

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