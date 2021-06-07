الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى الشارقة مطلع الشهر القادم

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى الشارقة اعتباراً من 1 يوليو /تموز 2021.

وستسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلة يومياً إلى الشارقة على متن طائرة من طراز بوينج 787 دريملاينر التي تضم 22 مقعداً على الدرجة الأولى و232 مقعداً على الدرجة السياحية.

وتقول الشركة إن هذه الرحلات الجديدة ستفتسح الفرصة أمام المسافرين من وإلى الشارقة لزيارة شبكة واسعة من الوجهات العالمية في آسيا وإفريقيا وأستراليا والأمريكيتين، حيث تسيّر الخطوط القطرية حالياً 1200 رحلة أسبوعياً إلى 130 وجهة في مختلف أنحاء العالم.

الخطوط الجوية القطرية تعلن عن استئناف رحلاتها إلى مدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، اعتبارا من الأول من يوليو 2021، بواقع رحلة يوميا. #قناhttps://t.co/tMPBaJvoeX pic.twitter.com/rGzV8ergeB — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 6, 2021

وستغادر رحلة الناقلة الوطنية لدولة قطر رقم QR1036 يومياً من الدوحة عند الساعة 14:35، وستصل الشارقة عند الساعة 16:45، بينما ستغادر الرحلة رقم QR1037 من الشارقة عند الساعة 17:55 وستصل الدوحة عند الساعة 18:05.