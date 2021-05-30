السعودية: تعميم للناقلات الجوية برفع قيود السفر للقادمين إلى المملكة من 11 دولة

وينص التعميم على السماح بدخول المملكة للقادمين عبر المنافذ الجوية وإنهاء تعليق السفر للقادمين من الدول التالية: (دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأيرلندا، والجهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان)، وذلك إثر إعلان الجهات المختصة بناء على ما عرضته الجهات الصحية بشأن استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تصدر تعليماتها للناقلات الجوية بشأن إنهاء تعليق السفر على المسافرين القادمين إلى المملكة العربية السعودية جواً من 11 دولة. pic.twitter.com/QA71RLrtuo — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) May 29, 2021

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

يذكر أن هيئة الطيران المدني تطبق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة، بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي صالات السفر بالمطارات السعودية، كما تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كل الجهات المعنية وشركات النقل الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.

استقرار الوضع الوبائي وفاعلية السيطرة على الجائحة في (11) دولة يسمح بدخول القادمين منها إلى المملكة، اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18/ 10/ 1442هـ الموافق 30/ 5/ 2021م. pic.twitter.com/V4DoJb0UFL — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 29, 2021