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السعودية تسمح بدخول القادمين من الإمارات و10 دول أخرى

واس

التاريخ: 29 مايو 2021
أعلنت المملكة العربية السعودية السماح بالدخول إلى المملكة للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة و10 دول أخرى.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تسمح بدخول القادمين من الإمارات و10 دول أخرى

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2 فبراير الماضي، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وبناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وأيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهاً إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

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