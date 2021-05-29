هيئة قناة السويس: سفينة تتعرض لأعطال في المحرك ولا تأثير على الملاحة

وقالت الهيئة ومصادر في القناة إن السفينة ميرسك إميرالد التي يبلغ طولها 353 مترا تعرضت لعطل مفاجئ في المحرك قرب الإسماعيلية أثناء مرورها جنوبا لكن جرى قطرها إلى منطقة انتظار لإجراء الفحوص الفنية.

وأثناء الحادث، تم تحويل مسار بعض السفن إلى ممر ثان تم إنشاؤه في عملية لتوسيع جزء من القناة اكتملت في 2015، بحسب بيان الهيئة.

وذكرت شركة ليث للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وكانت سفينة حاويات أخرى، هي إيفر جيفين، جنحت لستة أيام في مارس آذار بعرض الجزء الجنوبي من القناة، مما ترتب عليه تعطل حركة الملاحة في كلا الاتجاهين وارتباك حركة التجارة العالمية.