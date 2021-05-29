محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلات

هيئة قناة السويس: سفينة تتعرض لأعطال في المحرك ولا تأثير على الملاحة

(رويترز) – قالت هيئة قناة السويس إن سفينة حاويات تعطلت في القناة يوم الجمعة لكن جرى قطرها وإصلاح العطل دون أي تأثير على الملاحة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
هيئة قناة السويس: سفينة تتعرض لأعطال في المحرك ولا تأثير على الملاحة

وقالت الهيئة ومصادر في القناة إن السفينة ميرسك إميرالد التي يبلغ طولها 353 مترا تعرضت لعطل مفاجئ في المحرك قرب الإسماعيلية أثناء مرورها جنوبا لكن جرى قطرها إلى منطقة انتظار لإجراء الفحوص الفنية.

وأثناء الحادث، تم تحويل مسار بعض السفن إلى ممر ثان تم إنشاؤه في عملية لتوسيع جزء من القناة اكتملت في 2015، بحسب بيان الهيئة.

وذكرت شركة ليث للتوكيلات الملاحية أن الملاحة في القناة كانت طبيعية بعد قطر السفينة.

وكانت سفينة حاويات أخرى، هي إيفر جيفين، جنحت لستة أيام في مارس آذار بعرض الجزء الجنوبي من القناة، مما ترتب عليه تعطل حركة الملاحة في كلا الاتجاهين وارتباك حركة التجارة العالمية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا