البنك المركزي السعودي: إضافة تغطية الإصابة بكورونا لوثائق التأمين الصحي للقادمين

وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي إلحاقاً بإعلانه المؤرخ في 20 / 09 / 1442هـ عن إضافة تغطيات مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) لمنتج التأمين الصحي للقادمين من خارج المملكة من غير المواطنين السعوديين (للسياحة والزيارة والعمرة)، كما تأتي حرصًا على صحة وسلامة المواطنين السعوديين والمقيمين على حدّ سواء، وتسهيلًا للحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أنه يمكن للمؤمن لهم عند وجود أي معوقات؛ التواصل عبر موقع البنك المركزي (ساما تهتم) www.samacares.sa أو الرقم المجاني 8001256666 .

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