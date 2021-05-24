فلاي دبي تضيف ميكونوس وسانتوريني اليونانيتين إلى جدولها الصيفي

أعلنت فلاي دبي ، اليوم عن إطلاق وجهتين صيفيتين جديدتين. وستقوم الشركة بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار ميكونوس الدولي (JMK) ومطار سانتوريني (ثيرا) (JTR) في الفترة بين 18 يونيو و 29 سبتمبر.

ومع إطلاق الرحلات إلى الجزيرتين اليونانيتين يرتفع عدد الوجهات الموسمية التي تخدمها فلاي دبي إلى ست وجهات بما في ذلك بودروم وطرابزون في تركيا وباتومي في جورجيا وتيفات في الجبل الأسود.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “نحن سعداء بتوسيع شبكتنا ومنح مسافرينا المزيد من الخيارات للسفر هذا الصيف. بدأ الطلب على السفر في الازدياد مع رفع المزيد من الدول تدريجياً القيود المفروضة على السفر الدولي. أضافت دولة الإمارات مؤخرًا البحرين واليونان وصربيا إلى قائمة السفر الآمنة مما شجع المزيد من الناس على البدء في التخطيط لعطلتهم الصيفية. ستكون ميكونوس وسانتوريني من الخيارات الشعبية للسفر من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي “.

تم افتتاح ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل للتنقل بين البلدين اعتبارًا من 18 مايو 2021. وبموجب الاتفاقية ، يمكن للمسافرين الحاملين لشهادات التطعيم الصادرة عن السلطات الصحية السفر إلى اليونان دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول. تنطبق نفس القاعدة على المسافرين القادمين من اليونان إلى الإمارات العربية المتحدة .

وتعليقًا على هذا الإعلان ، قال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: “يسعدنا أن نقدم لركابنا خيارات سفر مريحة هذا الصيف إلى بعض أشهر أماكن العطلات. سواء كنت مسافرًا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية أو اخترت شراء باقة عطلات مرنة تشمل الرحلات الجوية والإقامة في الفنادق وغيرها من الإضافات، تلتزم فلاي دبي بجعل السفر هذا الصيف أكثر مرونة وأقل إرهاقًا “.