محرر في الموقع by محرر في الموقع

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رئيس طيران الإمارات يقول إن أداء الشركة أفضل من التوقعات

رئيس طيران الإمارات يقول إن أداء الشركة أفضل من التوقعات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
رئيس طيران الإمارات يقول إن أداء الشركة أفضل من التوقعات

-رويترز) – قال رئيس طيران الإمارات في مقابلة بثت اليوم الاثنين إن أداء الشركة التي مقرها دبي أفضل مما كانت تتوقع في البداية.
وقال تيم كلارك في مقابلة مسجلة مع المستشار في شؤون الطيران جون ستريكلاند “نحن أكثر كثيرا وأفضل كثيرا مما كنا نظن أننا سنكون عليه في هذا الوقت.
“لا أقول إن ذلك جيد. إنه فقط أفضل مما كنا نعتقد أننا سنكون عليه… (عندما) وضعنا تصوراتنا له في ربيع العام الماضي”.

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