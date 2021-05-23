دبي: 5 خطوط جديدة للحافلات بدءا من يونيو المقبل

مسارات الخطوط الخمسة تمتد كالتالي: الخط الجديد الأول رقم 14 سينطلق من محطة حافلات عود ميثاء إلى موقف الصفا بزمن تقاطر كل 20 دقيقة في أوقات الذروة، وسينطلق الخط الثاني رقم 23 من محطة حافلات عود ميثاء إلى النهدة 1 بزمن تقاطر كل 30 دقيقة، وسينطلق الخط الثالث رقم 26 من محطة حافلات عود ميثاء إلى محطة حافلات الخليج التجاري 2 بزمن تقاطر كل 20 دقيقة خلال ساعات الذروة فقط و في أيام الأسبوع عدا أيام الجمع، وسيكون سير الخطين الرابع والخامس وهما من الخطوط المغذّية لمحطات المترو الجديدة لمسار 2020 كالتالي: الخط رقم F50 من محطة مترو مجمع دبي للاستثمار إلى مجمع دبي للاستثمار 2 بزمن تقاطر كل 30 دقيقة، والخط رقم F51 من محطة مترو مجمع دبي للاستثمار إلى مجمع دبي للاستثمار 1 بزمن تقاطر كل 20 دقيقة. وستخدم الخطوط الجديدة المناطق التجارية المركزية في كل من ديرة وبر دبي، وروعي في تخطيطهما الاستجابة للطلب المتنامي والجانب العمراني والسكاني في المنطقتين.

من جهة أخرى، سيتم في 1 يونيو 2021 تحسين وتمديد عدة خطوط أخرى للحافلات وهي خط 20حيث سيتم تمديده لخدمة المبنى الرئيسي لفلاي دبي في منطقة ورسان، F09 تم تحويله لخط دائري ولن يخدم حديقة الوصل و F14 و F19Aو F19B تم تمديد هذه الخطوط لخدمة محطة حافلات الخليج التجاري 2 الجديدة، أما بخصوص الخط X23 حيث سيخدم محطة عود ميثاء خلال غير ساعات الذروة مما يحسن زمن الرحلة خلال ساعات الذروة