السعودية: على القادمين من خارج المملكة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم

ويمكن تسجيل تفاصيل تلقي اللقاح من خلال الدخول على الرابط التالي: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.

يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أعلنت أنه لا يُسمح بالسفر (للمغادرين من السعودية) لمن تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية

#استعدادًا_للصعود نلتزم بفحص درجة حرارة المسافرين، والتأكد من حالتهم الصحية..

التزم بدورك بالإفصاح عن حالتك، حيث لن يُسمح بالسفر لمن تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية.#رحلة_آمنة #الطيران_المدني pic.twitter.com/JNzCO8ir3K — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) May 20, 2021

ونوهت إلى أن أن “المحصن” لا تطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمسافرين القادمين إلى المملكة من الخارج.

وأوضحت هيئة عبر حسابها بتويتر، أن كل من تظهر حالته محصن في تطبيق “توكلنا” هو من أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 اشهر.

المحصّن ..

لا تطبّق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالقادمين من السفر من خارج المملكة#الحجر_الصحي_المؤسسي pic.twitter.com/OOrIfGS0iL — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) May 20, 2021

وأضافت، أنه بالنسبة لغير المواطن والمقيم، “المحصن” يكون من أكمل 14 يوماً منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا «بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية» مع إكمال التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم إلى المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.

الهيئة العامة لـ #الطيران_المدني تصدر تعميمًا للناقلات الجوية بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة قبل وصولهم عبر البوابة الإلكترونية:https://t.co/tb833aQlVI pic.twitter.com/yoMNQKh4Ph — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) May 19, 2021