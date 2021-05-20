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السعودية: على القادمين من خارج المملكة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم

واس -دعت المديرية العامة للجوازات المسافرين القادمين من خارج المملكة (مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها) إلى تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: على القادمين من خارج المملكة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم

ويمكن تسجيل تفاصيل تلقي اللقاح من خلال الدخول على الرابط التالي: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

وأكدت الجوازات أن الالتزام بتسجيل اللقاحات إلكترونيًا في الموقع، يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات دخول القادمين وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول، وأن التسجيل يقتصر على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها القادمين إلى المملكة.
يأتي ذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من الوباء.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد أعلنت أنه لا يُسمح بالسفر (للمغادرين من السعودية) لمن تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية

ونوهت إلى أن  أن “المحصن” لا تطبق عليه الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمسافرين القادمين إلى المملكة من الخارج.

وأوضحت هيئة عبر حسابها بتويتر، أن كل من تظهر حالته محصن في تطبيق “توكلنا” هو من أكمل جرعات لقاح فيروس كورونا أو من أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى أو المتعافي لمدة لا تزيد عن 6 اشهر.

وأضافت، أنه بالنسبة لغير المواطن والمقيم، “المحصن” يكون من أكمل 14 يوماً منذ تلقيه كامل جرعات لقاح كورونا «بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة العربية السعودية» مع إكمال التسجيل في البوابة الإلكترونية المخصصة قبل وصولهم إلى المملكة مع تقديم ما يثبت ذلك وفق المتطلبات التي تضعها وزارة الصحة والجهات المعنية.

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