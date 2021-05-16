أبوظبي تنهي قيود كوفيد 19 وتفتح أبوابها أمام الزوار الدوليين مجدداً يوليو المقبل

كتب عمرو عادل في صحيفة البيان عن عزم إمارة أبو ظبي استئناف الأنشطة السياحية في الإمارة، وفتح أبوابها أمام السياح والزوار الدوليين اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مع ترفع متطلبات الحجر الصحي. ونقل عن علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، قوله إن الإمارة تخطط لفتح أبوابها مجدداً أمام الزوار من جميع أنحاء العالم في الأول من يوليو المقبل دون الخضوع للحجر الصحي.

وأضاف الشيبة في تصريحات لـ «البيان» على هامش معرض «سوق السفر العربي 2021» الذي انطلق في دبي اليوم، أن تلك الخطوة الهامة ستضمن الاعلان عن إجراءات خاصة بالسفر للزوار القادمين من دول معينة عالية الخطورة على حسب حالة انتشار الجائحة فيها ومدى السيطرة عليها، الأمر الذي سيساعد على عودة القطاع السياحي للانتعاش في الإمارة.

وأكد على أنه بعد نحو عام ونصف من الجائحة ومع الاستعداد لاستقبال الزوار الدوليين سيكون لدى الدائرة استراتيجية جديدة ومختلفة للتعامل مع المنشآت الفندقية بالإمارة والتي وصل عددها 165 فندقاً تتضمن 33 ألف غرفة.

وأوضح أن تلك الاستراتيجية ستعتمد على نمط السفر واختيارات وسلوك المسافر الذي يفضل حالياً الخصوصية أكثر من السابق، ويبحث عن المنشآت الفندقية التي تتميز بالتباعد الاجتماعي وترتبط بالمناظر الطبيعة أكثر والصديقة للبيئة.

وأوضح الشيبة، أن الدائرة في ظل التغيرات التي تحيط بالعالم أصدرت قائمة خضراء خاصة بالزوار ضمت إلى الآن 23 دولة، ومن المنتظر إضافة المزيد من الدول خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه مع حلول يوليو المقبل لن يكون هناك قائمة خضراء أو قائمة حمراء ولكن سيكون هناك اجراءات سفر مختلفة حسب وضع الجائحة بكل دولة على حدة. وأوضح الشيبة، أن الدائرة في ظل التغيرات التي تحيط بالعالم أصدرت قائمة خضراء خاصة بالزوار ضمت إلى الآن 23 دولة، ومن المنتظر إضافة المزيد من الدول خلال الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه مع حلول يوليو المقبل لن يكون هناك قائمة خضراء أو قائمة حمراء ولكن سيكون هناك اجراءات سفر مختلفة حسب وضع الجائحة بكل دولة على حدة.