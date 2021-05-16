محرر في الموقع by محرر في الموقع

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السعودية: الاستعداد لاستقبال المسافرين على جسر الملك من البحرين

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعلن عن إطلاق خدمة الدفع الالكتروني قريباً عبر تطبيق “جسر” لضمان سرعه وسلاسة اجراءات عبور الجسر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: الاستعداد لاستقبال المسافرين على جسر الملك من البحرين

أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الواصل بين السعودية والبحرين، اكتمال استعدادات جميع الإدارات بالمملكتين لاستقبال المسافرين عبر الجسر.

واشارت المؤسسة عبر حسابها على تويتر بالقول :” تحديد مسارات للسعوديين والجنسيات الاخرى والذي تم بالتنسيق مع الجهات المعنية مقتصر على منطقة قدوم الجوازات السعودية فقط لاختلاف الاجراءات الصحية بين الفئتين وحتى لا يؤثر التداخل الى التأثير على انسيابية الحركة. ولا يوجد فصل في بقية مناطق الاجراءات الاخرى.”

وأوضحت المؤسسة، اليوم الأحد أنه تم توفير كافة التجهيزات ضمن خطة تطويرية بدأت منذ فترة التوقف بسبب جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الخطة التطويرية تضمنت تحسينات وتوسعات وإعادة تهيئة كافة مناطق الإجراءات بالتنسيق مع الجهات العاملة بالمملكتين.

وكشفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، في وقت سابق عن اعتزامها إطلاق خدمة الدفع الالكتروني “قريباً”.

وتبدأ المملكة العربية السعودية، رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح غد الاثنين 17 مايو / أيار 2021م.

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