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موانئ السعودية تسجل نمواً بنسبة 8% في أحجام المناولة

سجلت موانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” قفزات نوعية خلال شهر أبريل لعام 2021م عبر تحقيقها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة (8.25) في المائة، بواقع أكثر من 609 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة (52.44) في المائة، بواقع أكثر من 263 ألف حاوية قياسية، فيما بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة أكثر من 23 مليون طن، كما شهدت أعداد السفن ارتفاعاً بنسبة (24.52) في المائة، بواقع 1.102 سفينة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
موانئ السعودية تسجل نمواً بنسبة 8% في أحجام المناولة
رسم توضيحي يبين حجم إجمالي أعداد الحاويات المناولة في الموانئ السعودية. (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ السعودية).

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت موانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بنسبة زيادة (88.64) في المائة، بواقع أكثر من 450 ألف رأس من الماشية الحية، كما حققت ارتفاعاً في أعداد الركاب بنسبة زيادة (397) في المائة، بواقع 46 ألف راكب، فيما حققت ارتفاعاً في أعداد السيارات الواردة بنسبة زيادة (7.18) في المائة، بواقع 84 ألف سيارة، بينما بلغ إجمالي المواد الغذائية 2.3 مليون طن.

وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في السعودية وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

يُذكر أن “موانئ” تعمل وفق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الرامية إلى أنْ يكون قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاعاً مستداماً ومتكاملاً، يستقرئ المستقبل، ويمكن القدرات الوطنية، ليسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وحققت موانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة خلال الربع الأول لعام 2021م، عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت (16.18) في المائة، بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، والذي يُعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة، كما سجلت ارتفاعاً استثنائياً في أعداد حاويات المسافنة، بنسبة زيادة بلغت (41.36) في المائة، بواقع 1,3 مليون حاوية قياسية، والقادمة عبر 2,973 سفينة، بنسبة زيادة بلغت (5) في المائة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي

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