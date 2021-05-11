محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمواصلات

السعودية تلزم الوافدين إليها بالخضوع لحجر صحي لأسبوع اعتبارا من 20 مايو

(رويترز) – قالت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية يوم الاثنين إنه يتعين على الأجانب القادمين إلى المملكة الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوع في أماكن تقرها الحكومة اعتبارا من 20 مايو أيار لمكافحة انتشار كوفيد-19.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تلزم الوافدين إليها بالخضوع لحجر صحي لأسبوع اعتبارا من 20 مايو

وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مسؤول في وزارة الداخلية إنه مع عودة فتح المملكة، فإن الأفراد المستثنين مثل السعوديين وطواقم السفر الجوي والدبلوماسيين سيكون عليهم الخضوع للحجر الصحي في منازلهم إلا إذا كانوا قد تلقوا التطعيم.

وألزمت الهيئة شركات الطيران بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة من أجل إقامة المسافرين الخاضعين للحجر الصحي. وستضاف التكلفة إلى سعر تذكرة الطيران.

ولا يتعين على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل الخضوع لحجر صحي إذا قدموا شهادة بذلك.

ويجب على المسافرين الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات إظهار نتيجة سلبية لفحص (بي.سي.آر) للكشف عن فيروس كورونا لا تتجاوز 72 ساعة قبل موعد الرحلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا