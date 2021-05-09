الخطوط السعودية” تعلن عن قائمة الوجهات الدولية التي ستنطلق بدءا من الاثنين 17 مايو

وكشفت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن جاهزيتها لتشغيل وتسيير رحلات إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية، بعد نحو 14 شهراً من وقف السفر الدولي وتقييد السفر المحلي لعدة شهور.

وتتضمن القائمة 12 وجهة عربية هي “أبوظبي ودبي والإسكندرية والبحرين والخرطوم والدار البيضاء والدوحة والقاهرة وعمَّان وشرم الشيخ والكويت وبيروت”.

بالإضافة إلى الوجهات الدولية التالية: أثينا وإسلام آباد وأمستردام وباريس وبيشاور وتونس وجاكرتا وجنيف وحيدر آباد ودكا ودلهي وجوانزو وفرانكفورت وكاليكوت وكراتشي وكوالالمبور وكوتشن وكولومبو ولاهور ولكناو ولندن وماليه ومانيلا ومدريد وملتان وميلانو وميونخ ونيروبي ونيويورك ووواشنطن.

وأكد المهندس عبدالله بن محمد الشهراني مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية، أن الشركة استغلت فترة التوقف الطويل خصوصاً على الوجهات الدولية، لإجراء تحسينات وتطويرات على طائراتها. وفقا لموقع “الشرق”.

وأضاف: “نفذنا مجموعة من خطط الصيانة التي كان يُفترض أن تنفَّذ مستقبلاً، إذ أنهيناها وكان من المفترض إجراؤها بنهاية العام الحالي وبداية العام القادم، استعداداً لارتفاع وتيرة التشغيل وساعات الطيران بعد 17 مايو”.