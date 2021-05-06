تعيين رئيس تنفيذي جديدا لشركة أرامكس

أعلنت أرامكس، اليوم تعيين عثمان الجدا بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، خلفاً للسيد بشار عبيد الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لأرامكس بتاريخ 29 أبريل 2021. وسيعمل كل من السيد عبيد والسيد الجدا بشكل وثيق لضمان الانتقال السلس للصلاحيات والمسؤوليات.

بدأ عثمان الجدا مسيرته المهنية مع شركة أرامكس في عام 1994، وشغل على مدى العقدين الماضيين العديد من المناصب القيادية التي ساهمت في تعزيز أعمال الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا، وأمريكا الشمالية وأوروبا. وتولى من عام 2007 إلى عام 2017 مسؤولية تأسيس أول مكتب إقليمي لشركة أرامكس في قارة آسيا وقاد خططها التوسعية في تلك المنطقة، حيث أنشأ مراكز رئيسية للشركة في هونغ كونغ وسنغافورة. ولعب في عام 2015 دورًا أساسيًا في قيادة أول استحواذ ناجح لشركة أرامكس على شركة ميل كول “Mail Call” في أستراليا. وفي عام 2016، ساهم عثمان بشكل كبير في صفقة استحواذ أرامكس على شركة فاستواي كورييرز “Fastway Couriers” في أستراليا ونيوزيلندا. وفي عام 2017، تم تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة أرامكس في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، وبالإضافة إلى هذا المنصب، شغل خلال عام 2020 منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة لمدة ستة أشهر، وذلك لضمان استقرار واستمرارية الأعمال خلال جائحة صعبة وغير مسبوقة يمر بها العالم.

وفي هذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: “نهنئ عثمان على تعيينه رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. ونثق بأن معرفته القوية ببيئة عملنا وخبرته الطويلة في القطاع إلى جانب فهمه العميق لمكامن قوة أرامكس ومحركات نموها وإمكانات موظفيها، ستشكل داعماً قوياً لرحلة نمونا المستمرة وتعزز مكانتنا الريادية في الأسواق الرئيسية التي تتواجد فيها الشركة. وسيواصل عثمان من خلال منصبه الجديد تركيز كافة الجهود على تحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة، والبناء على شراكاتنا العالمية وقيادة دفة أرامكس في هذا الفصل الجديد من مسيرتها الحافلة”.

وبدوره، قال بشار عبيد، الرئيس التنفيذي المستقيل، مهنِّئاً عثمان على تعيينه رئيساً تنفيذياً جديداً لأرامكس: “لقد كان من دواعي سروري أن أعمل ضمن فريق شركة أرامكس على مدار الـ28 عامًا الماضية، ويشرفني أن أسلّم دفة قيادتها إلى عثمان الذي سيكرس لهذا المنصب خبرته الطويلة في الشركة التي تمتد لأكثر من 27 عامًا، عملنا خلالها بشكل وثيق على تعزيز شبكة أرامكس وتواجدها في آسيا وأوروبا. ويعتبر عثمان من الشخصيات القيادية المشهود لها بالكفاءة والخبرة في قيادة التغيير والابتكار المستمر لتحقيق أفضل النتائج عاماً تلو الآخر. كما أنه ملتزم تماماً برؤية أرامكس وقيمها، وكلي ثقة بأنه سيسهم من خلال خبرته الواسعة وبدعمٍ من فريق قيادة أرامكس المتميز وموظفيها الموهوبين، في تمكين أرامكس من مواصلة تحقيق أفضل قيمة ممكنة لموظفيها وعملائها ومساهميها”.

وقال عثمان الجدا، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: “يشرفني ويسعدني تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع بقية فريق الإدارة لمواصلة تطوير الأعمال وخلق قيمة أكبر لأصحاب المصلحة خلال السنوات القادمة. أود أن أشكر مجلس الإدارة وفريق الإدارة العليا على ثقتهم بي ومنحي هذه الفرصة. ولا بد لي أن أعرب عن امتناني وشكري لبشار عبيد على مساهماته العظيمة طوال فترة توليه منصبه حيث سيترك وراءه إرثاً وإنجازات ملهمة سنستفيد منها جميعاً، لا سيما في مسيرة التحول الرقمي التي شهدتها الشركة، ودوره في تمكين الأشخاص للتطور والارتقاء إلى آفاق جديدة. تعتبر أرامكس اليوم شركة رائدة في السوق وعلامة تجارية موثوقة ذات مسيرة نمو ونجاح استثنائية، وتتمتع الشركة بكافة الإمكانات التي تؤهلها للمضي قدماً في خضم هذه المرحلة بتحدياتها غير المسبوقة وتحقيق النمو والتوسع. وسنواصل جميعنا البناء على الأسس المتينة التي نرتكز عليها، والاستفادة من نقاط قوتنا الرئيسية، كما سنعمل على تطوير وتنمية مجالات تخصصنا ونستفيد من الدروس التي تعلمناها خلال فترة الجائحة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة وتحقيق أكبر قيمة ممكنة لعملائنا”.